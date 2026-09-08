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噁藥師下藥性侵大學生…藥師公會揪端倪：2年內聘逾10大學生任助理

中央社／ 台北8日電
淡水藥師涉下藥性侵女大學生案，新北市藥師公會理事長許有杉透露該藥師過去未積極參與公會活動，若2年內聘用超過10名大學生任藥師助理，從業界實務來看仍屬偏高，是異常狀況。藥師示意圖。圖／AI生成
淡水藥師涉下藥性侵女大學生案，新北市藥師公會理事長許有杉透露該藥師過去未積極參與公會活動，若2年內聘用超過10名大學生任藥師助理，從業界實務來看仍屬偏高，是異常狀況。藥師示意圖。圖／AI生成

淡水藥師涉下藥性侵女大學生案，新北市藥師公會理事長許有杉透露該藥師過去未積極參與公會活動，若2年內聘用超過10名大學生任藥師助理，從業界實務來看仍屬偏高，是異常狀況。

一名女大學生在新北市淡水區某藥局打工，日前喝完水後頭暈、意識模糊，懷疑被下藥而報警，水中驗出管制藥品苯二氮平類，全案已移送檢方擴大偵辦中。

在檢方指揮全面清查陳男相關犯行下，淡水警方主動聯繫藥局開業的2年期間共10多名前員工。對此，許有杉今天下午接受媒體聯訪表示，2年內聘用超過10名藥師助理，這樣的聘僱頻率確實偏高。

許有杉進一步說明，一般藥局的藥師助理通常會任職1、2年左右，聘用大學生兼職人員，多半是協助清潔、整理等工作，雖然大學生流動率可能相對較高，不過，2年內聘用超過10人，從業界實務來看仍屬偏高、異常。

針對該藥局疑似大量聘用大學生兼職人員，許有杉表示，以他所了解的業界狀況而言，藥局聘用學生的比例並不高，確實相當少見。至於是否與淡水地區鄰近學校較多、容易取得學生人力有關，則仍需要進一步了解實際情況。

許有杉表示，涉案藥師是新開業藥師，於民國113年7月加入新北市藥師公會，至今約2年，過去在淡水地區的公會活動中，並未與他有實際接觸。公會曾向淡水區幹部了解情況，該名藥師過去主要將心力放在藥局經營。

涉案藥師雖遭羈押，但如果未遭起訴，是否仍可繼續執業的問題，許有杉表示，目前公會與衛生局仍持續溝通，後續不排除有先行停業等相關措施，但仍須由衛生主管機關依法律程序及調查結果決定。

許有杉強調，公會對於此案高度重視，全力配合主管機關調查與後續處理，「該有的懲戒，我們都會支持」。若未來確定採取廢止執業相關證照的處分，是否代表終身不得再從事藥師工作，仍須依相關法令判定，公會將依主管機關及法規程序辦理。

淡水 藥師 藥局 性侵

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