桃機三航明年底啟用！航線分配「優先鎖定轉機客」 搬遷細節年底出爐

桃園機場第三航廈（T3）主體、南廊廳預計明年底正式啟用，機場公司表示，華航、長榮及星宇等三家國籍航空確定進駐T3，並優先規畫東南亞、北美等轉機主力航線入駐。為確保營運順暢並減輕跨航廈調度成本，初期將採漸進式試運，航線搬遷細節預計最快今年底出爐。

機場公司副總經理余崇立表示，第三航廈主體航廈及南廊廳期程沒變，預計明年底正式啟用，目前已確定會由華航、長榮及星宇等3家國籍航空進駐。

針對航線分配，余崇立表示，目前正與各航空公司討論，預計今年底會有初步航線搬遷規畫，可預估未來每日尖離峰狀況人數，讓CIQS進行籌備及招募人力。

余崇立指出，T3規畫以轉機客為主，因此東南亞、北美航航線一定會進駐，其他航線則牽涉當停機坪分配。

他說，目前華航、星宇都有橫跨第一、第二航廈，且有貴賓室進駐，對航空公司來說當然希望盡量不要跨到三個航廈，不僅增加成本，人力調度也難度，因此也不排除撤出第一航廈，但有不會撤到讓一航變空，目前都還在跟業者討論中。

余崇立表示，T3初期會以較單純、不需要轉機的航線進行流程測試，待順暢後再把主要的東南亞、北美航線搬遷過去，會循序漸進來進行。

余崇立指出，第一、第二航廈容留量有3700萬人次，但今年整體旅客預估將超過5000萬人次，報到櫃檯、辦公室空間都很擠，未來第三航廈可望紓解空間、人流壓力。

針對不少旅客盼管制區內有超商進駐，余崇立表示，第一、第二航廈都是以整體標案方式，因此暫無規畫，若旅客有需求，T3未來可以考慮，但目前仍都未定。