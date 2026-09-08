小確幸增加？加開中獎發票組數有望 統一發票給獎經費明年增至193.7億元

隨著營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加。財政部116年度統一發票給獎經費編列193.7億元，較115年度的188.8億元增加4.9億元。預料將會再加開雲端發票專屬獎，民眾的小確幸可望再度增加。

營業稅法規定，編列統一發票給獎及推行經費具法定義務支出性質，財政部賦稅署依據當年度預算案數及審酌前一年度中獎統一發票兌領情形，於每年初規劃統一發票開獎獎別及組數。《統一發票給獎辦法》規定，統一發票獎金等經費，是由全年營業稅收入總額中提撥3％支應。

今年1-6月期每期統一發票開獎均開出1,000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組、500元獎385萬組。下半年經評估兌領情形後，今年下半年雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開50萬組。

據財政部116年預算書，統一發票給獎經費編列193.7億元，較前一年度的188.8億元增加4.9億元。預料將會再加開雲端發票專屬獎。

給獎經費增加之外，預算書也發現，追回發票獎金的預算反而明顯下降。資料顯示，115年度追回發票獎金預算為366萬元，116年度降至248萬元，減少118萬元，降幅約32％。

財政部官員透露，追回發票獎金預算主要是過去三年的追回情況平均，確實有發現民眾透過溢領、偽造發票等不正當方式請領的情況有下降，這與近年持續努力推廣、民眾法遵意識提高，以及嚴查不法有關；此外，雲端發票的推廣也發揮功勞，讓相關違法情況減少，追回發票獎金的需求也隨之下降。