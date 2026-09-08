中秋教師連假預估93萬人次 機場公司籲旅客提早報到

今年中秋及教師節為6天連續假期，桃園國際機場預估總旅運量將突破93萬人次，平均每日高達15.5萬人次，為應對即將到來的六天假期疏運，桃機公司強調已全面串聯航空公司、地勤、CIQS檢疫海關等駐站單位及聯外交通業者完成疏運準備，將以「有序排隊、快速消化」為原則，確保運作順暢。

根據桃機預估，假期出境高峰將落在前段的24日與25日，每日旅運量皆達16萬人次，出境旅客約8.4萬人次；入境高峰則落在28日收假日，單日旅運量預估達15.8萬人次，入境旅客約8.5萬人次。桃機公司特別建議旅客於航班起飛前3小時抵達機場，並廣泛利用網路手機報到、自助行李託運、市區預辦登機及e-Gate自動通關等智慧化服務，以有效節省排隊等候時間。

在行李安全與託運規範方面，桃機公司提醒旅客託運行李時應掌握「不讓保護套鬆脫、不留過長綁帶吊牌、不放置不合規行李、不讓內容物散落」等四不原則，確認配件妥善固定避免運送過程中卡滯或捲入行李輸送設備。

此外，針對節慶攜帶伴手禮需求，桃機公司特別提醒入境旅客切勿攜帶含有火腿、香腸或肉鬆等肉類成分的月餅與各類伴手禮，以免觸犯防疫檢疫規定而遭受重罰。在聯外交通部分，建議旅客優先搭乘機場捷運與客運巴士，現場亦有逾千輛合法排班計程車提供24小時服務，並請旅客提高警覺拒絕搭乘非法攬客車輛，共同維護順暢安全的旅程。