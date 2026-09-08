今年首波東北季風報到！日夜溫差可達13度、周五雨最多

今年首波東北季風明天南下，桃園以北及東半部迎風面地區，雲量增加、水氣也變多，降雨最多的時間點落在周五，基隆北海岸、宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。此外，各地早晚溫差大，這兩天最明顯，尤其北部日夜溫差可達13度。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天降雨集中恆春半島東側，大多地區多雲到晴，且將延續到入夜至明天清晨，因此晚上可能出現輻射冷卻效應，各地低溫20至22度、北部約17至20度。

曾昭誠指出，東北季風明天開始增強，迎風面桃園以北及東半部地區雲量、水氣增加，沿海風浪也會逐步加強。周五將是這波東北季風影響最明顯的時候，基隆北海岸、宜蘭及花蓮可能有較大雨勢，其他地區維持多雲到晴，午後中南部山區有雷陣雨機會。

但比起雨勢，這波東北季風更要留意的是日夜溫差。曾昭誠提醒，東北季風影響期間，清晨及夜晚低溫約20至23度，天氣晴朗的空曠地區更可能下探17至20度。而白天有陽光時，各地氣溫約30至32度，也就是說，早晚溫差可能多達10多度。

曾昭誠表示，東北季風會在周六漸漸減弱，氣溫將慢慢延伸，只不過風向轉向偏北風至東風，大台北及東半部仍有迎風面降雨，但因南風有低壓雲系通過，東半部地區可能整天有零星雨勢。