快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國民黨議員李柏毅鞠躬致歉急診咆哮事件，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。記者邱書昱／攝影
國民黨議員李柏毅鞠躬致歉急診咆哮事件，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。記者邱書昱／攝影

台北市議員李柏毅日前帶8個月大女兒前往醫院急診，疑因不滿等候及用藥處置流程，在急診室情緒激動、高分貝斥責醫護，引發爭議。李柏毅今出面說明，數度哽咽落淚並七度鞠躬致歉，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。國泰醫院發布聲明，強調急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。

國泰醫院聲明指出，院方一向重視病人就醫權益及醫療品質，急診醫療處置係依病人病情及檢傷分級等專業判斷辦理。面對當前的醫療環境，請民眾尊重與理解第一線醫師與護理師的醫療專業，共同維護民眾安全就醫、醫療人員安心執業的環境。

李柏毅表示，事發當晚女兒出現發燒、咳嗽、嘴破等症狀，身體不適且不斷哭泣。他與太太先前往馬偕醫院，但因現場病患眾多，隨後轉往接生女兒的中山醫院，因當晚急診沒有兒科專科醫師，另再趕往國泰醫院，一晚奔波3家醫院。

李柏毅說，抵達國泰醫院後，看到兒童急診電子看板顯示候診人數為零，看診後等待醫師進一步說明約30分鐘。由於女兒持續哭鬧、身體不適，他主動詢問處置進度，後續對醫師提出的用藥建議及說法無法理解，雙方溝通過程中，自己「聲音就大起來了」。

事件經醫護人員在網路爆料後引發熱議，有人指稱李柏毅當時並非只是「大聲」，而是咆哮斥責醫護，甚至疑似揚言提告、違規錄影。李柏毅否認錄影，解釋因情緒激動、想投訴其中一名醫師，因此拍下醫師證件；至於外傳揚言提告，他表示，當時確實因溝通產生誤會而說要投訴，但事後未採取後續行動。

李柏毅強調，就醫過程未表明自己是市議員，也沒有要求關說或特殊待遇，「從來沒有想過用特權施壓」。但事後也坦言，無論多麼焦急，都不該在公共場所情緒失控、影響其他病患及第一線醫護。

談到女兒一整晚身體不適，李柏毅一度情緒潰堤，直說自己當爸爸才8個月，「真的非常菜」，未來還有很多事情要學習。他數度哽咽並七度鞠躬，向當晚受到影響的醫師、護理人員及病患致歉，表示會深自檢討。

李柏毅 國泰醫院 急診 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

網友爆急診室大聲斥責 北市議員李柏毅還原始末說明

台大醫院擬設UCC分流輕症 華山市場入選

藍營批「國家機器動起來」攻擊蔣萬安兒 沈伯洋嗆：腦迴路異於常人

相關新聞

國人不愛吃水果！ 40至44歲大腸癌17年增3倍 醫揭壞菌警訊

大腸癌不再只是中高齡族群的威脅，台灣腸道醫學會指出，國內大腸癌發生率居高不下，更出現明顯年輕化趨勢。衛福部112年癌症登記資料顯示，大腸癌新發個案超過1.9萬人，平均不到30分鐘就有1人確診。研究發現，40至44歲族群「進階大腸腫瘤性病變」盛行率，17年間從0.99%升至3.22%，增逾3倍。

今年首波東北季風報到！日夜溫差可達13度、周五雨最多

今年首波東北季風明天南下，桃園以北及東半部迎風面地區，雲量增加、水氣也變多，降雨最多的時間點落在周五，基隆北海岸、宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。此外，各地早晚溫差大，這兩天最明顯，尤其北部日夜溫差可達13度。

遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

台北市議員李柏毅日前帶8個月大女兒前往醫院急診，疑因不滿等候及用藥處置流程，在急診室情緒激動、高分貝斥責醫護，引發爭議。李柏毅今出面說明，數度哽咽落淚並七度鞠躬致歉，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。國泰醫院發布聲明，強調急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

選對碳水很重要！紫米、黑米差很大…營養專家：挑錯反讓血糖衝更快

不少人為了減重、控血糖，進行「少吃澱粉」的飲食控制，甚至乾脆不吃米飯，只吃肉和菜。營養專家提醒，碳水化合物是人體三大營養素之一，富含膳食纖維的非精製碳水化合物（好醣）更能穩定血糖並提供飽足感，所以真正關鍵是「吃哪一種」。外觀相似的黑米、紫米，對餐後血糖影響大不同，糖尿病患者及高風險族群選錯主食，反而可能讓控糖效果打折。

史上最小新冠重症 北部出生20多天男嬰 「住院4天轉加護」搶救中

衛福部疾管署公布，一外北部出生才20多天的男嬰感染新冠重症，為國內目前年齡最小的新冠重症案例。患者初期症狀僅輕微發燒、鼻塞，後因呼吸困難、發紺住院，僅僅4天就惡化轉入加護病房，研判為新冠併發肺炎重症，目前仍在治療中；疫調發現曾有確診親友接觸該名男嬰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。