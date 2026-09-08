遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

台北市議員李柏毅日前帶8個月大女兒前往醫院急診，疑因不滿等候及用藥處置流程，在急診室情緒激動、高分貝斥責醫護，引發爭議。李柏毅今出面說明，數度哽咽落淚並七度鞠躬致歉，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。國泰醫院發布聲明，強調急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。

國泰醫院聲明指出，院方一向重視病人就醫權益及醫療品質，急診醫療處置係依病人病情及檢傷分級等專業判斷辦理。面對當前的醫療環境，請民眾尊重與理解第一線醫師與護理師的醫療專業，共同維護民眾安全就醫、醫療人員安心執業的環境。

李柏毅表示，事發當晚女兒出現發燒、咳嗽、嘴破等症狀，身體不適且不斷哭泣。他與太太先前往馬偕醫院，但因現場病患眾多，隨後轉往接生女兒的中山醫院，因當晚急診沒有兒科專科醫師，另再趕往國泰醫院，一晚奔波3家醫院。

李柏毅說，抵達國泰醫院後，看到兒童急診電子看板顯示候診人數為零，看診後等待醫師進一步說明約30分鐘。由於女兒持續哭鬧、身體不適，他主動詢問處置進度，後續對醫師提出的用藥建議及說法無法理解，雙方溝通過程中，自己「聲音就大起來了」。

事件經醫護人員在網路爆料後引發熱議，有人指稱李柏毅當時並非只是「大聲」，而是咆哮斥責醫護，甚至疑似揚言提告、違規錄影。李柏毅否認錄影，解釋因情緒激動、想投訴其中一名醫師，因此拍下醫師證件；至於外傳揚言提告，他表示，當時確實因溝通產生誤會而說要投訴，但事後未採取後續行動。

李柏毅強調，就醫過程未表明自己是市議員，也沒有要求關說或特殊待遇，「從來沒有想過用特權施壓」。但事後也坦言，無論多麼焦急，都不該在公共場所情緒失控、影響其他病患及第一線醫護。

談到女兒一整晚身體不適，李柏毅一度情緒潰堤，直說自己當爸爸才8個月，「真的非常菜」，未來還有很多事情要學習。他數度哽咽並七度鞠躬，向當晚受到影響的醫師、護理人員及病患致歉，表示會深自檢討。