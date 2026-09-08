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食藥署公布稽查結果 寒舍艾美皇宮菜農藥超標、林酒店芹菜檢出芬普尼

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署公布5至6月分市售蔬果產品農藥殘留監測結果，台北市知名飯店「寒舍艾美」皇宮菜檢出依規定不可使用的達滅芬，台中市知名「林酒店」芹菜檢出不得檢出的農藥芬普尼。聯合報系資料照
衛福部食藥署公布5至6月分市售蔬果產品農藥殘留監測結果，台北市知名飯店「寒舍艾美」皇宮菜檢出依規定不可使用的達滅芬，台中市知名「林酒店」芹菜檢出不得檢出的農藥芬普尼。聯合報系資料照

衛福部食藥署公布5至6月分市售蔬果產品農藥殘留監測結果，多家知名飯店、餐飲業者被檢出違規，台北市「寒舍艾美」的皇宮菜檢出不可使用的達滅芬，台中市「林酒店」的芹菜有不得檢出的農藥芬普尼。知名餐飲集團饗賓餐旅事業旗下饗泰多宏匯廣場分店，檢出依規定不可使用的農藥滅必蝨，其供應商遭地方政府衛生局重罰3萬元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，寒舍艾美酒店皇宮菜檢出農藥達滅芬0.35ppm，依規定達滅芬不可使用在皇宮菜；台中林酒店芹菜檢出不可用於芹菜的農藥「待克利」0.02ppm；台南市知名禧榕軒大飯店檢出依規定不得檢出的農藥納乃得0.07ppm；饗泰多新莊宏匯廣場店檢出不得檢出的農藥滅必蝨0.06ppm，其供應商已由地方政府開罰3萬元，其餘案件追查中尚無裁罰結果。

食藥署指出，本次共抽驗886件市售農產品，其中高風險件數597件，符合規定479件，合格率80.2%；非高風險件數289件，符合規定者280件，合格率96.9%，可見精準抽樣有助提高揪出不合格產品機率，提升食安管理成效，整體不合格案件數共127件。

魏任廷表示，其中72件已移請農政單位處辦，12件由地方衛生單位依「食安法」裁罰共計48萬元，另42件地方政府單位正在調查中。

魏任廷說，高低風險區分方式包括後市場查驗結果、與農業部源頭抽驗比對、違規紀律頻率、社會關注度等綜合評估，高風險產品將納入擴大抽驗；建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全；蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

寒舍 超標 芬普尼 食藥署

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