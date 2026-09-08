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交通安全月遭質疑 公路局：機車免費健檢持續至年底

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
針對外界質疑「交通安全月」成效，公路局表示，今年免費機車安全健檢活動已於9月1日啟動，將持續至12月31日，串聯光陽、三陽、台灣山葉、台灣本田、台鈴、宏佳騰及睿能等7大機車廠商，預計下周公布活動前兩周推動成效，以實際數據檢視執行成果。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
針對外界質疑「交通安全月」成效，公路局表示，今年免費機車安全健檢活動已於9月1日啟動，將持續至12月31日，串聯光陽、三陽、台灣山葉、台灣本田、台鈴、宏佳騰及睿能等7大機車廠商，預計下周公布活動前兩周推動成效，以實際數據檢視執行成果。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

針對外界質疑「交通安全月」成效，公路局表示，今年免費機車安全健檢活動已於9月1日啟動，將持續至12月31日，串聯光陽、三陽、台灣山葉、台灣本田、台鈴、宏佳騰及睿能等7大機車廠商，預計下周公布活動前兩周推動成效，以實際數據檢視執行成果。

公路局指出，今年交通安全月並非僅由交通部推動，而是結合中央、地方、企業及第一線車行共同參與，透過全台超過7,000家機車行辦理安全健檢，依實際到店健檢車輛數量每周彙整提報，相關數據均有執行紀錄可供檢視。

公路局表示，機車安全健檢主要著重於預防性車輛安全維護，與警政署道路交通事故肇因分析所採用的分類及統計指標不同，兩者目的及衡量方式並不相同，因此不宜直接以道路事故肇因數據評估機車健檢活動成效。

此外，公路局表示，此次活動也獲和潤企業及機車業者支持，提供總獎值超過200萬元、800組以上獎項及宣導資源；中央各部會、地方政府，以及全家、萊爾富、ChargeSPOT、蝦皮等企業也投入通路及廣告資源，共同擴大交通安全宣導。

公路局指出，另有9大運輸業響應交通安全月，盼透過企業、車行、技師及民眾共同參與，將交通安全觀念落實到日常生活及運輸第一線。

公路局強調，交通安全政策及活動成效均應接受檢驗，這次機車安全健檢活動也將以後續公布的實際執行數據作為檢視依據。由於交通安全月活動才剛開始，相關成果仍須持續累積，不宜僅依活動初期數據即對整體成效下定論。

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