C肝群聚再增2例 感染專家：感染源恐來自帶有C肝病毒的民眾

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件累計已達13例。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，C肝是由血液傳播，如果不同個案感染間隔長，顯示感染源應是來自一位帶有C肝病毒的民眾，其不定期回到診所施打營養針，而在之後施打營養針的人，就會遭到感染。

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件，衛生局擴大回溯並召回去年7月1日至今年8月27日期間，曾於該診所接受針劑治療者1118人接受檢驗。截至9月7日已成功連繫1096人，其中353人完成檢驗；擴大回溯對象中，新增2名民眾自行就醫確診急性C型肝炎，本案相關病例累計13例。

新增2例分別為板橋區67歲女性及土城區56歲男性。女性無症狀，目前在家休養；男性出現食欲不振、茶色尿及全身倦怠等症狀，目前住院治療中。

為何引發群聚感染？除了可能有感染者重複至診所打營養針，是否可能是醫護人員傳染？黃高彬說，因為主要施打者應是護理師，而護理師如果手部會其他部位不慎流血時，應該都會包紮、戴手套，不會直接接觸針劑或藥品，傳染機會不高。

黃高彬呼籲，被通知要檢驗的民眾一定要盡速回診檢查，一旦感染病毒超過6個月，恐成為慢性肝炎，不僅增加治療的困難度，更有引發肝硬化、肝癌等風險。

新北市安泰淞鶴診所負責人、醫師孫浩陽日前表示，診所作業雖有些小缺失，確實將針頭留置在藥瓶的軟木塞上，但不至於是感染主因。不過，黃高彬說，「這怎麽會沒有關係，一定有關係」，即便是空針抽取也都是使用同一的針具都有感染的機會。

黃高彬說，傳出C肝群聚事件的新北市安泰淞鶴診所，內部人員並不複雜，包括一名負責醫師，二名兼任醫師，及護理師、行政人員各一人，甚至沒有藥師。感染管控專家於稽查時，從護理師、病人、行政人員開始隔離詢問，就能了解感染原因，甚至可要求護理師當場示範，不是任由負責醫師對外說明。

黃高彬表示，經血液的傳染病包括愛滋病毒、C肝、B肝等，呼籲民眾到診所施打針劑時，應多注意診所環境，如果環境過於雜亂時，應盡量避免前往。