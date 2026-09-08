流感就醫破11萬人次 單周105重症、19死創本季新高…國內進入流行期

天氣明顯轉涼，流感也正式進入流行期。衛福部疾管署發言人林明誠表示，流感疫情持續升溫，上周國內門、急診就診人次突破11萬人次，較前一周上升11%，急診就診百分比達11.2%，超過流行閾值11%，上周新增105例重症病例及19例死亡，也寫下本季新高，疾管署宣布國內進入流感流行期。

疾管署指出，上周類流感門急診就診計11萬5136人次，較前一周上升11.0%，呈上升趨勢；急診就診百分比達11.2%，超過流行閾值11%，已進入流行期。另上周新增105例流感併發重症病例，97例H1N1、4例H3N2、4例A未分型及19例死亡，含18例H1N1、1例A未分型。

依實驗室監測，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占79.4%為最高。本流感季累計1329例重症病例，含717例H1N1、498例H3N2、24例A未分型、90例B型及253例死亡，含131例H1N1、102例H3N2、8例A未分型、12例B型，重症病例以65歲以上占65.1%及具慢性病史者占82.8%為多，68.6%未接種本季流感疫苗。

林明誠表示，高峰會落在何時，仍要再觀察2周，但預測流感疫情勢必快速上升，未來四周會繼續往上升。不過今年會創新高原因主要是病原、宿主、環境等。主要是因為之前大家打的疫苗抗體已經逐漸下降，因此每年都需要打疫苗來預防。

林明誠說，另病原的部分去年流行的是主要是H3、今年流行H1N1，因此對於H1N1的抵抗及貼切度有差，不過今年疫苗疫苗株與流行株吻合，因此建議10月開打，符合資格者盡速施打，預估就會下降。

防疫醫師林詠青表示，南部一位2歲男童本身有神經系統疾病史，去年10月接種過本季流感疫苗距今約1年，9月初高燒至40度，有流鼻涕跟咳嗽有痰的症狀，曾經到診所就醫，後續又出現全身無力跟疲倦，隔天再就醫至急診做流感快篩，確診A流，並給予流感抗病毒藥物治療。

林詠青說，患者後續出現抽搐症狀，且電腦斷層顯示腦部腫脹，醫師懷疑感染流感後併發腦炎，所以收治到加護病房治療。個案目前住院7天，已經沒有發燒，意識清楚、生命徵象穩定。疫調發現他的同住接觸者跟幼托機構接觸者，也都有接觸到確診的A型流感個案。

疾管署再次提醒，民眾如出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等相關症狀，可先使用新冠家用快篩試劑自我篩檢後儘快就醫並告知醫師檢驗結果，或直接至診所就醫。出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。