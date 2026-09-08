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戶外寫生高雄起跑 國泰全國兒童繪畫比賽51周年揭開序幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
王同學（右）發揮創意，把熱愛的動漫文化融入畫作中。圖／國泰金控提供
王同學（右）發揮創意，把熱愛的動漫文化融入畫作中。圖／國泰金控提供

連下多日滂沱大雨，但9月5日國泰戶外寫生登場這天卻艷陽高照，讓高雄舉辦的活動，吸引超過2,000名愛好繪畫親子共同參與，一同在晴朗藍天下用畫筆潑灑出繽紛作品，為第51屆的「國泰全國兒童繪畫比賽」揭開序幕！今年以「一起創造快樂生活」為主題，鼓勵孩童化身「生活觀察家」，從日常生活出發，描繪與家人、朋友相處的溫暖時刻，以及親近自然環境的美好片段。

國泰人壽高雄區部協理張瑞文表示，透過繪畫比賽，國泰期待陪伴孩子跟家人共同成長，用畫筆勾勒出理想快樂生活，也感謝老天爺給了這麼好的天氣，讓活動順利進行；國泰人壽協理廖昶超也鼓勵大家要常懷「平安昨天、快樂今天、健康明天」的人生態度，並期許孩子能夠「一直畫、一起畫、畫一輩子！」

戶外寫生結合多元體驗活動 打造嘉年華熱鬧氣氛

高雄舉辦的戶外寫生活動，吸引絡繹不絕民眾參與，凹子底公園的樹蔭底下，隨處可見親子搭檔認真討論，思考如何把快樂生活躍然紙上的畫面；當場繳交參賽作品的孩子不但可兌換限量紀念品，現場還有摸彩活動，可獲得智慧藍牙耳機、飯店住宿券、樂高禮盒等大獎，大家都堅持到最後一刻，等待得獎名單宣布，現場活動氣氛熱烈。

除寫生外，今年也開設「咖啡香永續磚」手作DIY課程，引導親子學習如何運用廢棄咖啡渣創造出永續的造型香氛磚，開放報名就迅速秒殺；同時，由國泰同仁組成的詐騙防衛隊也與警政署設立關卡，透過「金警聯手」進行防詐宣導，從小培養孩子正確金融觀念。

現場也有許多結合健康、永續及環保元素的互動遊戲攤位，讓親子在畫畫外，也能透過問答互動學習永續概念；COZZI和逸飯店中山館今年也共襄盛舉，打造以海洋永續為主題的關卡，總監薛又文說，以尋找海洋垃圾為主題的闖關活動，寓教於樂讓永續理念從小扎根，大家一起打造美好未來；而折氣球跟造型棉花糖攤位更是吸引親子目光，排隊人潮滿滿不斷。

首度參加戶外寫生 希望台灣特有種能快樂生活

來自屏東的李同學曾參加兒繪比賽，這次跟家人一起戶外寫生覺得很好玩，他的快樂生活是希望台灣特有種動物都能在這片土地上快樂生活，所以細心描繪包括台灣黑熊、台灣獼猴、百步蛇、石虎等，他笑說「沒有下雨很棒，南部反正都差不多熱，以後有機會還要來參加。」李爸爸則說，活動氣氛熱絡，感謝國泰創造親子一起同樂的美好時光。

動漫創意融入戶外寫生 祖孫檔共度美好時光

熱愛動漫文化的王同學，一早就跟阿嬤來到活動會場，快手的她不到一個小時就完成畫作，除了把眼前的公園實景描繪在畫紙上，她還發揮漫畫異世界的創意，「就把地磚變成圍牆、小樹變成主角的髮圈，畫出我自己想要的。」阿嬤也跟她任務分工，開心地去排隊領取造型棉花糖，祖孫倆開心合影，共度一個愉快的上午時光。

辦理戶外寫生 彰化、新北場次接力登場

今年國泰兒繪比賽戶外寫生也跨足不同縣市，除高雄場外，9月12日將移師彰化市延平公園，9月19日則在新北市仁愛公園登場，擴散國泰長年以來讓「藝術走入生活」的企業理念。

國泰攜手合作警政署在現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供
國泰攜手合作警政署在現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供

國泰兒繪比賽戶外寫生高雄登場，親子同樂，吸引眾多家庭參與。圖／國泰金控提供
國泰兒繪比賽戶外寫生高雄登場，親子同樂，吸引眾多家庭參與。圖／國泰金控提供

李同學（右）跟爸爸首度參加戶外寫生活動，細心描繪台灣特有種動物快樂的生活。（圖/國泰金控提供）圖／國泰金控提供
李同學（右）跟爸爸首度參加戶外寫生活動，細心描繪台灣特有種動物快樂的生活。（圖/國泰金控提供）圖／國泰金控提供

造型棉花糖十分吸睛，家長大排長龍等候領取。圖／國泰金控提供
造型棉花糖十分吸睛，家長大排長龍等候領取。圖／國泰金控提供

繪畫 高雄 國泰人壽 親子

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