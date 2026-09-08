快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙回收首日有人「一早就來丟」 國健署：一個月後盤點成效

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台中市設有32處電子煙回收站，衛生局呼籲，民眾趁新法尚未實施前，趕快主動回收電子煙。記者陳敬丰／攝影
台中市設有32處電子煙回收站，衛生局呼籲，民眾趁新法尚未實施前，趕快主動回收電子煙。記者陳敬丰／攝影

全台431處電子煙回收點今天正式啟用，民眾可免具名、自主投遞，首日已陸續接獲地方回報，其中宜蘭縣衛生所一早就有民眾主動繳回電子煙。國健署菸害防制組組長羅素英表示，將持續掌握各地回收情形，初步預計約1個月後檢視成效，再視實際狀況滾動調整。

為強化電子煙管理，衛福部提出「菸害防制法」部分條文修正草案，行政院已於6月25日通過並送立法院審議，規畫進一步將「持有」電子煙納入禁止及處罰範圍。新法施行後將設1個月緩衝期，期滿後若仍持有電子煙，依草案規畫將處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並沒入相關物品。

考量修法完成及施行日期尚未確定，國健署自今天起，在全國各縣市衛生局、衛生所等設置431處電子煙回收點及專用回收桶，讓手中仍持有電子煙的民眾有管道妥善處理。投遞採自主、不具名方式，不必留下姓名或其他個人資料。

羅素英表示，回收措施上路第一天，已有部分縣市陸續回報狀況，「宜蘭縣很早就回報，衛生所一早就有民眾拿電子煙去放置回收桶。」由於才剛開始實施，目前還無法掌握全國整體回收數量，希望透過持續宣導，讓更多民眾知道相關資訊。

至於電子煙究竟回收多少支？羅素英說明，專用回收桶採「只進不出」設計，主要考量民眾能安心、不具名投遞，因此不會為統計數量，意即不會再將電子煙逐一拿出來清點。待回收桶裝滿後，將由地方衛生局所集中保管，再依既有機制統一銷毀，並透過秤重或其他統計方式掌握回收情形。

外界關心，電子煙含有電池，集中回收是否有安全疑慮。羅素英表示，回收桶設計除考量「只進不出」，也兼顧安全集中管理需求，因此選擇設置於衛生局、衛生所等場所，方便地方人員管理，部分縣市也在回收點同步提供電子煙健康危害及戒菸宣導資訊。

至於何時公布第一波回收成果？羅素英說，目前規畫約1個月後進行初步檢視，但期間也會持續蒐集各縣市回報資料，依實際回收狀況滾動評估及調整。民眾若手中持有電子煙，可利用全台431處回收點妥善處理；正在使用電子煙的民眾，也可把這次回收當成戒除契機，尋求專業戒菸服務，及早擺脫電子煙危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 電子煙 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

電子煙回收首日反應冷 民眾認設點不親民、盼擴點至超商

菸害防制法新制將上路 竹市9月8日起4大據點設「電子煙回收桶」

只想吸一口看看？ 校園通報案件暴增 逾4萬青少年使用電子煙

楊梅小客車違規拒檢狂飆衝死巷 乘客藏喪屍煙彈被逮

相關新聞

國人不愛吃水果！ 40至44歲大腸癌17年增3倍 醫揭壞菌警訊

大腸癌不再只是中高齡族群的威脅，台灣腸道醫學會指出，國內大腸癌發生率居高不下，更出現明顯年輕化趨勢。衛福部112年癌症登記資料顯示，大腸癌新發個案超過1.9萬人，平均不到30分鐘就有1人確診。研究發現，40至44歲族群「進階大腸腫瘤性病變」盛行率，17年間從0.99%升至3.22%，增逾3倍。

今年首波東北季風報到！日夜溫差可達13度、周五雨最多

今年首波東北季風明天南下，桃園以北及東半部迎風面地區，雲量增加、水氣也變多，降雨最多的時間點落在周五，基隆北海岸、宜蘭及花蓮可能有較大雨勢。此外，各地早晚溫差大，這兩天最明顯，尤其北部日夜溫差可達13度。

遭爆帶女兒赴急診咆哮醫護…北市議員李柏毅致歉 國泰醫院聲明回應

台北市議員李柏毅日前帶8個月大女兒前往醫院急診，疑因不滿等候及用藥處置流程，在急診室情緒激動、高分貝斥責醫護，引發爭議。李柏毅今出面說明，數度哽咽落淚並七度鞠躬致歉，坦言「不管有任何情緒，都不應該造成醫護困擾」。國泰醫院發布聲明，強調急診處置依病情及檢傷分級等專業判斷，呼籲民眾尊重第一線醫護專業。

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

選對碳水很重要！紫米、黑米差很大…營養專家：挑錯反讓血糖衝更快

不少人為了減重、控血糖，進行「少吃澱粉」的飲食控制，甚至乾脆不吃米飯，只吃肉和菜。營養專家提醒，碳水化合物是人體三大營養素之一，富含膳食纖維的非精製碳水化合物（好醣）更能穩定血糖並提供飽足感，所以真正關鍵是「吃哪一種」。外觀相似的黑米、紫米，對餐後血糖影響大不同，糖尿病患者及高風險族群選錯主食，反而可能讓控糖效果打折。

史上最小新冠重症 北部出生20多天男嬰 「住院4天轉加護」搶救中

衛福部疾管署公布，一外北部出生才20多天的男嬰感染新冠重症，為國內目前年齡最小的新冠重症案例。患者初期症狀僅輕微發燒、鼻塞，後因呼吸困難、發紺住院，僅僅4天就惡化轉入加護病房，研判為新冠併發肺炎重症，目前仍在治療中；疫調發現曾有確診親友接觸該名男嬰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。