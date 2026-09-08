電子煙回收首日有人「一早就來丟」 國健署：一個月後盤點成效

全台431處電子煙回收點今天正式啟用，民眾可免具名、自主投遞，首日已陸續接獲地方回報，其中宜蘭縣衛生所一早就有民眾主動繳回電子煙。國健署菸害防制組組長羅素英表示，將持續掌握各地回收情形，初步預計約1個月後檢視成效，再視實際狀況滾動調整。

為強化電子煙管理，衛福部提出「菸害防制法」部分條文修正草案，行政院已於6月25日通過並送立法院審議，規畫進一步將「持有」電子煙納入禁止及處罰範圍。新法施行後將設1個月緩衝期，期滿後若仍持有電子煙，依草案規畫將處3萬元以上、10萬元以下罰鍰，並沒入相關物品。

考量修法完成及施行日期尚未確定，國健署自今天起，在全國各縣市衛生局、衛生所等設置431處電子煙回收點及專用回收桶，讓手中仍持有電子煙的民眾有管道妥善處理。投遞採自主、不具名方式，不必留下姓名或其他個人資料。

羅素英表示，回收措施上路第一天，已有部分縣市陸續回報狀況，「宜蘭縣很早就回報，衛生所一早就有民眾拿電子煙去放置回收桶。」由於才剛開始實施，目前還無法掌握全國整體回收數量，希望透過持續宣導，讓更多民眾知道相關資訊。

至於電子煙究竟回收多少支？羅素英說明，專用回收桶採「只進不出」設計，主要考量民眾能安心、不具名投遞，因此不會為統計數量，意即不會再將電子煙逐一拿出來清點。待回收桶裝滿後，將由地方衛生局所集中保管，再依既有機制統一銷毀，並透過秤重或其他統計方式掌握回收情形。

外界關心，電子煙含有電池，集中回收是否有安全疑慮。羅素英表示，回收桶設計除考量「只進不出」，也兼顧安全集中管理需求，因此選擇設置於衛生局、衛生所等場所，方便地方人員管理，部分縣市也在回收點同步提供電子煙健康危害及戒菸宣導資訊。

至於何時公布第一波回收成果？羅素英說，目前規畫約1個月後進行初步檢視，但期間也會持續蒐集各縣市回報資料，依實際回收狀況滾動評估及調整。民眾若手中持有電子煙，可利用全台431處回收點妥善處理；正在使用電子煙的民眾，也可把這次回收當成戒除契機，尋求專業戒菸服務，及早擺脫電子煙危害。

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