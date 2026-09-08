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救援小英雄波力從稻田「長」出來了 新竹關西彩稻派對9月12日登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣關西鎮彩繪稻田首度攜手波力，以不同品種彩葉稻種出大型圖案，9月12、13日將舉行「彩稻派對」。圖／關西鎮公所提供
新竹縣關西鎮彩繪稻田首度攜手波力，以不同品種彩葉稻種出大型圖案，9月12、13日將舉行「彩稻派對」。圖／關西鎮公所提供

「救援小英雄波力」從稻田裡長出來了！新竹縣關西鎮彩繪稻田首度攜手波力，以不同品種彩葉稻種出大型圖案，9月12、13日將舉行「彩稻派對」，規畫觀景台、市集、表演、DIY及生態導覽，預計彩稻可一路欣賞至10月中旬。

關西鎮公所表示，彩繪稻田利用不同品種彩葉稻葉片及莖梗自然呈現的綠、黃、白、紫及深紫等色彩，透過圖像轉譯及精準種植，讓波力圖案隨著稻苗生長逐漸成形。這些彩葉稻成熟結穗後仍可收成白米，讓民眾從賞景、拍照之餘，也能進一步認識水稻與農業。

關西鎮公所指出，今年「出動稻關西」彩稻派對將於9月12、13日上午9時至下午4時登場，活動期間周邊將進行道路管制，並在彩繪稻田旁搭設觀景台，民眾不必使用空拍機，也能從高處完整欣賞及拍攝波力圖案。

關西鎮公所表示，9月12日上午9時30分將在關西鎮立圖書館門口舉行開幕儀式及社區演出，兩日並安排特色市集及波力專屬商品販售。觀景台周邊則有街頭藝人接力演出，12日下午由「昱惟Eden」彈唱，13日上午由「智涓」演唱，下午由「艾倫」帶來馬戲雜耍。

親子活動部分，兩日共安排4個「草編風車DIY」時段，每時段限量60份，免費隨到隨做；兩日下午2時及3時各有一場稻田生態導覽，每場限30人，現場免費報名，完成導覽可獲關西仙草茶及波力貼紙。

關西鎮公所表示，彩繪稻田預計9月至10月中旬皆可觀賞，實際景觀依水稻生長情形為準。活動周邊涉及禁航區及限航區，提醒民眾勿操作空拍機，可直接登上觀景台欣賞彩稻，也可順遊關西、品嘗仙草、茶葉等地方農產。

新竹縣關西鎮彩繪稻田首度攜手波力，以不同品種彩葉稻種出大型圖案，9月12、13日將舉行「彩稻派對」。圖／關西鎮公所提供
新竹縣關西鎮彩繪稻田首度攜手波力，以不同品種彩葉稻種出大型圖案，9月12、13日將舉行「彩稻派對」。圖／關西鎮公所提供

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