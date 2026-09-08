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旅客注意！桃機暑假旅運達860萬創新高 中秋、教師節連假上看93萬人次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃機公司副總經理余崇立指出，今年7、8月暑假旅運量達860萬，創歷年同期新高。記者胡瑞玲／攝影
桃機公司副總經理余崇立指出，今年7、8月暑假旅運量達860萬，創歷年同期新高。記者胡瑞玲／攝影

國人出國旅遊熱度未減，桃機公司指出，今年截至7月31日旅運量已逾3000萬人次，朝全年5000萬人次邁進，其中今年7、8月暑假旅運量達860萬，創歷年同期新高，主要國籍航空新機隊、新航線航點，以及國人出國旅遊意願高的緣故；另預估今年中秋教師節6天連假疏運期間，旅運量約達93萬人次、平均每日15.5萬人次。

機場公司副總經理余崇立表示，桃園機場旅運量持續成長，今年截至7月31日，運量已突破3000萬人次，全年朝5000萬人次邁進。其中，今年暑假7、8月旅運量達860萬人次、日均運量超過13.8萬人次，超越去年同期的13.2萬人次與疫情前2019年的13.7萬人次，創歷年暑假新高。

余崇立表示，今年暑假旅運量創新高，主要是因國籍航空增加新機、航點及航線，加上國人出國動意願高，尤其是東北亞的日、韓旅遊仍是旅客增加一大來源。

余崇立指出，今年中秋及教師節連續假期疏運期間為9月24日至29日，機場公司預估6天旅運量約達93萬人次、平均每日15.5萬人次。

出境高峰為24、25日旅運量預估皆達16萬人次、航班數780架次，每日約有8.4萬人次出境；入境高峰則為28日，旅運量預估15.8萬人次、航班數736架次，當日約有8.5萬人次入境，建議旅客提早3小時抵達機場，善用自助報到、行李託運等智慧服務；至於出境高峰人次有無創新高？他說，今年2月14日（春節連假首日）單日旅客運量16.9萬人次的紀錄，才是創歷史新高。

機場公司表示，已協同航空公司、地勤公司、CIQS、各駐站單位與機場聯外交通業者完成疏運準備，以「有序排隊、快速消化」為原則。

因應連假人潮，建議旅客於航班起飛前3小時辦理報到，並善用智慧化服務，包括網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機、e-Gate自動通關等。

余崇立也提醒，中秋期間旅客可能攜帶月餅等伴手禮，呼籲入境旅客留意相關成分表，勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品的月餅或伴手禮入境。

桃機 暑假 連假 桃園機場 中秋 教師節

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