七大機車廠與企業 跨界挺交安月

針對外界對「交通安全月」質疑，公路局說明，今年免費機車安全健檢活動自9月1日啟動，將持續至12月31日，感謝七大車廠攜手守護機車騎士安全，預計下周公布前二周成效。

公路局表示，今年交通安全月不是交通部單打獨鬥，而是串聯光陽、三陽、台灣山葉、台灣本田、台鈴、宏佳騰及睿能七大車廠，依轄下超過7,000家車行實際到店健檢車輛統計，每周提報，每一筆數字都有實際執行依據。

另外，健檢活動著重於預防性車輛安全維護；至警政署的道路交通事故肇因分析分類，與此次機車安全健檢項目之設計目的有別。

公路局感謝和潤企業、機車廠商一起合辦，提供總獎值超過200萬元、800組以上獎項及宣導資源，中央各部會、地方政府及全家、萊爾富、ChargeSPOT、蝦皮等企業也投入通路與廣告版位共同宣導，公路局亦感謝九大運輸業共同響應，讓交通安全真正落實到運輸第一線。

公路局說，這些來自企業、第一線車行及民眾親自投入，是希望多一個人重視安全、多一個人平安回家。至於前兩周推動成果預計下周公布，用實際數字說話。交通政策可以監督、成果可以檢驗，但不該把企業、車行、技師、民眾及交通人的心力一筆抹煞。