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史上最小新冠重症 北部出生20多天男嬰 「住院4天轉加護」搶救中

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
出生20多天的北部男童感染新冠重症為史上最小的個案，個案本身有早產史，因此尚未到達新冠疫苗接種年齡，因出現呼吸困難、急促等，胸部X光顯是肺炎，確診新冠陽性，目前住院第6天仍在加護病房收治。記者翁唯真／攝影
出生20多天的北部男童感染新冠重症為史上最小的個案，個案本身有早產史，因此尚未到達新冠疫苗接種年齡，因出現呼吸困難、急促等，胸部X光顯是肺炎，確診新冠陽性，目前住院第6天仍在加護病房收治。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署公布，一外北部出生才20多天的男嬰感染新冠重症，為國內目前年齡最小的新冠重症案例。患者初期症狀僅輕微發燒、鼻塞，後因呼吸困難、發紺住院，僅僅4天就惡化轉入加護病房，研判為新冠併發肺炎重症，目前仍在治療中；疫調發現曾有確診親友接觸該名男嬰。

疾管署防疫醫師林詠青指出，個案8月底開始出現輕微呼吸道症狀，有鼻塞跟些微高燒，出現症狀的隔天，家屬就帶他至醫院門診就醫，由於症狀持續，9月初再度就醫，轉至一般病房治療，住院隔天出現呼吸困難、急促等，另外也觀察到痰液變濃，照胸部X光顯示肺炎，新冠篩檢為陽性，確認是新冠併發肺炎重症。

林詠青表示，男嬰於住院第4天後轉至加護病房，目前住院第6天，持續收治於加護病房中。疫調發現曾經接觸染疫非同住家人。

林詠青說，幼童在托育機構、家中、親友等相關接觸都有可能感染，呼籲預防呼吸道傳染病，除了落實手部衛生跟呼吸道禮節外，本身有重症風險因子者，包括小小孩或65歲以上長者、慢性病患者、免疫低下者及孕婦。

疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情下降，惟仍處流行期， 第35周新冠門急診就診計2萬199人次，較前一周下降9.7% ；上周新增73例本土重症病例及15例本土死亡病例。去年10月起累計622例新冠併發重症本土病例，其中106例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.7%及具慢性病史者占83.0%為多，84.9%未接種本季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1為主。

疾管署再次提醒，民眾如出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等相關症狀，可先使用新冠家用快篩試劑自我篩檢後儘快就醫並告知醫師檢驗結果，或直接至診所就醫。出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

重症 衛福部 新冠肺炎

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