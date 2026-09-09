從香氣到一杯茶：SERENE HOUSE 把生活裡的小事，變成值得期待的日常

生活裡，有很多事情其實不用特別安排。

早晨替自己泡杯茶、回家後用喜歡的香氣轉換心情，或是在難得空下來的午後，把手機暫時放到一旁。這些看似平常的小事，只要多留一點時間給自己，也能成為一天裡讓人期待的時候。

對SERENE HOUSE而言，香氣也是如此。它可以跟著人的生活，在閱讀、工作、休息與相聚之間，找到屬於自己的位置。

圖／SERENE HOUSE 提供

用香氣，為忙碌與休息之間留一個轉場

有時候，我們需要的不是更多時間，而是一個告訴自己「今天可以休息了」的訊號。

SERENE HOUSE「玉兔月見禮盒」將玉兔擴香石、靜月香盤、線香與兩款天然精油收進禮盒裡，提供不同的聞香方式。

回到家後，在玉兔擴香石滴上幾滴精油，讓香氣自然散入空間；閱讀、整理房間或獨處時，也可以點起線香，讓自己暫時從工作模式裡抽離。今天想用精油、明天想點線香，都可以照著自己的習慣來。圓潤的玉兔造型放在桌面、床頭或家中一角，也能成為兼具擺飾與聞香功能的生活小物。

「玉兔月見禮盒」限量推出300盒，從香氣到器物，把不同的聞香方式收進一份禮盒，也讓這份生活裡的小小心意更值得收藏。中秋優惠價$799元。詳情請見官網 圖／SERENE HOUSE 提供

一杯茶，把原本匆忙的時間慢慢拉長

如果說聞香是一種生活的轉場，那麼泡茶，大概就是少數讓人心甘情願等上幾分鐘的事。

放入茶葉、注入熱水，看著茶葉舒展，等茶湯慢慢呈現色澤。短短幾分鐘，也讓原本快速前進的生活自然慢了下來。

「月影茶香禮盒」便從這樣的生活情境出發。SERENE HOUSE 特別與台灣精品茶品牌 FormoCha 福爾摩茶合作，將聞香體驗延伸到一杯台灣好茶。禮盒除了玉兔擴香石、靜月香盤與線香，也加入月影濾茶器、月弧茶夾，以及 FormoCha 蜜香紅茶，從聞香到泡茶需要的小物，都收進同一盒裡。

其中蜜香紅茶來自國際獲獎製茶工藝，由 2025 The Leafies 至尊大獎得主製作。茶葉經小綠葉蟬自然著涎，孕育天然蜜香，再經四道龍眼炭焙，帶出龍眼蜜、成熟果香與柑橘氣息，茶湯醇厚甘甜。

週末午後、朋友來家裡坐坐，或只是晚上想離開手機一下，選個喜歡的香、泡一杯茶，就是很簡單的一段休息時間。

由 2025 The Leafies 至尊大獎得主製作的 FormoCha 蜜香紅茶，與 SERENE HOUSE 香氛生活美學一起收進「月影茶香禮盒」，限量推出 500 盒。中秋優惠價＄1580元。詳情請見官網。 圖／SERENE HOUSE 提供

月影濾茶器、月弧茶夾，以及 FormoCha 蜜香紅茶，從聞香到泡茶需要的小物，嗅覺與味覺的感官體驗，一應俱全。 圖／SERENE HOUSE 提供

從節日送出的心意，繼續留在日常裡

一份好的禮物，除了拆開時讓人開心，更重要的是之後還能繼續留在生活裡。

玉兔藏香禮盒適合喜歡香氛、居家擺飾，或想嘗試不同聞香方式的人；月影茶香禮盒則加入台灣茶與品茶器物，多了一種與家人、朋友一起分享的方式。

無論是節日、生日、新居、拜訪與相聚，都可以是一個送禮的理由；也可以不為任何人，只是替自己準備一份喜歡的香氣與茶。

中秋限定【玉兔月見禮盒】優惠價$799 詳情請見官網。 圖／SERENE HOUSE 提供

好好生活，不一定需要特別的理由

生活裡讓人喜歡的時候，往往都不是什麼大事。

可能是下班回家後的休息時間、週末泡的一杯茶，或是整理好房間後，選一個今天想聞的味道。

SERENE HOUSE 將香氣、茶香與生活器物放進兩款禮盒，讓這些原本就會發生的小事，多一點讓人期待的理由。想喝茶的時候就泡一杯，想換個心情就選一種喜歡的香氣。舒服的生活，也可以從這些簡單的小事開始。

圖／SERENE HOUSE 提供

◆官網購買連結：https://www.serenehouse.tw/collections/2026-mid-autumn-gift-box

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