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淡水信義線列車空間升級 增設拉環「降高6公分」9月中完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷381型列車運用原有環形扶手增設拉環。圖／台北捷運公司提供
北捷381型列車運用原有環形扶手增設拉環。圖／台北捷運公司提供

北捷淡水信義線全數4列空間優化列車陸續增設拉環，北捷表示，其中381型2列空間優化列車，已完成拉環增設；301型2列空間優化列車，預計於9月中旬前完成。

北捷說明，以列車空間優化為目標，淡水信義線4列空間優化列車，依列車型式拉環採不同配置。381型列車運用原有環形扶手增設拉環，於第2至第5節車廂入口區環形扶手加裝4個一般拉環，以及4個高度降低的拉環，每列車共增加128個拉環。

至於301型空間優化列車，則利用原有車廂天花板中央扶手加裝拉環，於第2至第5節車門入口區，加裝一般拉環及高度降低的拉環，每列車共增加56個拉環。

同時，北捷說，為照顧身材較嬌小旅客及孩童乘車需求，去年完成全路線近車門區部分拉環高度調整作業，由離地161公分降至155公分，調降6公分的拉環搭配醒目黃色吊帶，方便辨識使用。推出以來頗獲好評，靠近車門附近的拉環高度較低，經過時請留意拉環配置。

淡水信義線 淡水 北捷 車廂

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