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痱子草走向高經濟價值「犬香薷」 地方保育與生計不再對立

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2022至2025年，宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會成功將痱子草轉化為高經濟作物。記者李柏澔／攝影
2022至2025年，宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會成功將痱子草轉化為高經濟作物。記者李柏澔／攝影

2018年林業試驗所團隊於宜蘭縣雙連埤發現一株香氣特殊的植物石薺薴（當地俗稱痱子草），經化學分析發現其精油中的沉香醇含量極高，沉香醇在國際市場上是高階香水與芳療產品的重要原料。為紀念日治時期學者藤田安二早在1940年代便提出此化學型石薺薴具備產業發展潛力的遠見，特別將產自雙連埤且經嚴格把關的特殊石薺薴正式取名為「犬香薷」，成功的將其轉化為高經濟作物，象徵著台灣農業走向「與自然協作」的轉移。

宜蘭縣雙連埤位於雪山山脈東翼、海拔約470公尺，是國家級重要濕地與野生動物保護區，但也長期面臨著典型的「保護區核心」與「私有地緩衝區」的拉扯。林試所表示，雙連埤是紅鳳菜、蔥等蔬菜產區，普遍依賴化學肥料與除草劑，這些化學物質隨著降水逕流排入水域，導致水質劣化而威脅水棲生物的生存，雙連埤也陷入「保育與生計對立」的僵局。

福山研究中心副研究員黎明儀表示，石薺薴在當地耆老稱為「痱子草」，早年醫藥不發達，小孩長痱子時便會採集這種草煮水洗浴，2019至2021年林試所的研究團隊開始進行小規模試種並建立繁殖技術，為了將這項資源轉化為支持保育的產業，媒合台灣芳療界知名企業「肯園國際股份有限公司」與雙連埤農民契作，全面採行不使用農藥與除草劑的友善耕作。

黎明儀指出，為紀念日治時期學者藤田安二早在1940年代便提出此化學型石薺薴具備產業發展潛力的遠見，特別將產自雙連埤且經嚴格把關的特殊石薺薴正式取名為「犬香薷」。2022至2025年宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會成功將痱子草轉化為高經濟作物，犬香薷產業的成功不僅提升雙連埤居民從事友善耕種的意願、帶動一家一特色的發展，更象徵台灣農業走向與自然協作的轉移。

林試所長曾彥學表示，林試所近年積極推動原生植物的加值利用，除因原生植物對在地環境有較佳的適應性，可減少農藥化肥的使用外，更期望透過生物多樣性永續利用及友善做法維持生態系服務功能，使農田不再僅是生產的場域，更是台灣瀕危植物的友善棲地。

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