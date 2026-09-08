赴陸不登錄罰旅行社被罵翻 觀光署改口：先宣導、輔導不會直接罰

交通部觀光署要求旅行業者，9月1日起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處1萬至5萬罰鍰，引發業者強烈抨擊。交通部觀光署強調，目前是以宣導及輔導協助業者，若填報完妥，會請業者限期改善，若經輔導後未改善或再次違規，再視情節輕重裁處。

台灣兩岸目前尚未開放組團前往觀光旅遊，但台灣民眾可自組交流團、考察團，並委託旅行業者辦理。因應中國大陸將於9月15日實施國務院關於出境入境管理規定，交通部觀光署近期發函給旅行業者，要求自9月1日起，辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，須逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，違者可處1萬至5萬罰鍰。

措施實施上路後，即刻引發旅行業者強烈抨擊、反彈，直指根本就是變相恐嚇。業者指出，平常辦理保險填寫個資時，不少客人憂心個資會流出，如今硬性填報的規定讓他們更害怕，憂心去對岸旅遊會被蓋印章，影響仕途或退休金，甚至有旅客已怕到不敢出遊。

對此，觀光署說明，旅行社是以「團體」為單位登錄，並未要求旅行社為自由行旅客代為填報。登錄內容包含旅行社名稱、承辦人員及領隊聯絡資訊、團體人數、赴陸起訖日期及簡要行程等，不包含個別旅客姓名、證件資料等個人資訊。

如遇緊急事故，陸委會及海基會即可透過團體行程資訊，第一時間聯繫旅行社，協助確認旅客狀況。

觀光署表示，旅行業辦理赴陸考察團、參訪團及民眾自組團時，應逐團辦理告知旅遊風險、登錄團體行程資訊、填報赴陸業務統計資料及投保旅行業責任保險等4項安全管理措施，主要目的均在保障旅客人身安全及權益。

觀光署指出，相關管理措施係就上述4項措施整體辦理情形進行查核，並非僅因旅行社未完成團體資訊登錄，即逕予處罰；考量本項措施自今年9月1日起實施，為讓旅行業者有充分時間熟悉相關作業，將先以宣導及輔導方式加強協助業者配合填報，如未填報完妥，將先請業者限期改善，如經輔導後仍未改善或再次違規，再視情節輕重依相關規定辦理。

觀光署表示，後續也將向旅行業者說明相關作業方式並持續宣導，期盼與業界共同合作，讓旅客赴陸期間如遇突發事故時，能獲得更即時的協助。