女多年洗澡都「伸入1指節」清潔屁股 醫提醒：別這樣做

一名女網友近日在Dcard發文，好奇大家洗澡時「會把手指伸進肛門裡洗嗎？」原來她多年來一直以為洗屁股不只要清潔外部，連裡面都得洗，直到最近才知道根本不需要，讓她震驚不已。

原PO表示，以前洗澡時，她和一般人一樣，只會清洗屁股溝、肛門口及周圍皺褶，後來不知道從哪聽說「洗屁股要把手指伸進去」，從此養成習慣。每次洗澡除了清潔外部，還會用中指伸進肛門約一個指節深。

沒想到洗著洗著，她偶爾會在入口不遠處摸到「硬硬、帶一點彎彎弧度」的東西，一開始完全搞不懂是什麼，直到經歷好幾次才恍然大悟，「我竟然摸到自己的大便了！」

更爆笑的是，原PO後來逐漸習慣，甚至興奮跑去跟媽媽分享，「媽媽，妳知道我洗屁股的時候摸到什麼了嗎？」媽媽一臉疑惑，她接著公布答案：「我摸到自己的大便了，頭還尖尖的！」讓媽媽滿頭問號。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「請不要這樣做」、「我用沐浴乳搓洗肛門外而已，不敢伸進去，也沒覺得有需要啦」、「一個指節很深欸，我是指腹進去大概5毫米～1公分而已。」

還有過來人分享，自己過去也因為潔癖習慣清洗內部，結果越洗越裡面，「有幾次還洗到流血，有點嚇到，應該是指甲刮到。後來問我家人、朋友，他們都沒有，我就改過來了。」

事實上，肛門並不需要刻意伸入手指清潔。衛福部「台灣ｅ院」外科醫師張書豪曾針對類似問題指出，手指伸進肛門內擦拭或清洗，可能造成內部黏膜損傷、微小裂痕，並增加發炎、感染風險，建議清潔外部或以清水沖洗即可。