失智專法15個版本送立院 專家：立法之外 失智症應去汙名化

「我家的失智長輩就是不想去社區據點，怎麼辦？」長者已出現失智症狀，卻不願就醫確診。確診後，又因為不想被貼上標籤，拒絕前往失智據點。台灣進入超高齡社會，推估全國失智人口約39.7萬人，失智症家庭面臨的困境已不單是醫療問題，衛福部長照司長祝健芳日前在WaCare照亮失智路系列講座中指出，外界關心的失智症專法，目前立法院已有15個版本，衛福部抱持開放態度，將持續整合跨部會意見。

WaCare照亮失智路「走過生命旅程的每個選擇」系列第六場講座，日前以「長照不是最後一步，是開始」為題舉行線上論壇，由張榮發慈善基金會贊助，聯合報健康事業部、失智時空記憶的旅人協辦，超過1200人預約參與。

講座由WaCare創辦人暨執行長潘人豪主持，邀請祝健芳、基隆市衛生局長張賢政，以及神經內科醫師蔡秉晃，從中央政策、地方治理與臨床現場，討論失智家庭如何及早進入支持系統。

失智政策綱領3.0走向全齡、全病程、全人支持

祝健芳指出，台灣65歲以上失智症盛行率為7.99%，推估全國失智人口約39.7萬人。其中，臨床失智評估量表（CDR）0.5分的極輕度失智者約占四成，是最需要及早掌握、提供認知促進課程的族群。

《失智症政策綱領3.0》以「全齡、全病程、全人支持」為目標，參與部會由10個增加至12個，納入文化部及原住民族委員會；失智、失能服務也放寬至全齡適用。對仍具工作能力的年輕型失智者，則由共照中心轉介勞動部就業支持系統，透過職務再設計、職場培訓及就業轉銜，協助他們留在職場。

醫療與長照的銜接也持續改善，出院病人銜接第一項長照服務，平均等待時間已從51天縮短至3.66天。政府並串接健保、長照及外籍看護聘僱資料，協助地方找出已確診、卻未由共照中心收案或未使用長照服務的個案。

但祝健芳坦言，如果個案完全不在政府掌握的系統內，沒有就醫、不參與活動，又長期留在家中，政府很難主動找到，只能仰賴鄰里長及熱心民眾接觸、通報，這也是失智政策從制度走向社區時，最難突破的一段。

據點不只是辦活動 要讓長者願意再來

曾在臨床第一線從事安寧緩和及居家醫療十多年、陪伴超過一千名個案在家善終的張賢政說，醫療與照顧真正要促成的，是讓失智者能在熟悉的地方好好生活，而不是只有接受一項項服務。

基隆市曾帶不同據點的長者到金山挖地瓜、烤地瓜，舉辦跨據點運動會；也與牙醫公會合作，先教照服員「口腔操」，再帶長者練習並舉辦比賽，同時結合肌肉、咀嚼吞嚥、認知訓練及人際互動。

張賢政表示，有些長者把到據點稱為「去上學」，還會主動約下次見面時間，代表據點在他們心中的分量已逐漸變得重要，家庭成員可以愈早認識資源愈好，可以先從社區據點開始接觸，透過活動參與及適當的藥物、生活調整，日夜作息等困難也可能變得比較容易處理。

BPSD照顧量能仍待補強

蔡秉晃肯定長照政策持續進步，但服務名稱本身有時會形成阻力。許多剛確診的患者一聽到要轉介「失智據點」，便認為那是生病或需要長照的人才去的地方，因為汙名而拒絕前往。

另外，約六成六失智者伴隨至少一至兩項精神行為症狀，一般據點遇到這類個案，往往只能請醫師調藥或進行生活調整；轉入失能服務後，精神行為症狀（BPSD也不會消失，若新單位缺乏處理能力，個案仍可能被退回。蔡秉晃認為，不應只依靠少數全責型失智據點，各類據點都應盡可能提升處理能力。

祝健芳回應，目前全國失智據點服務約1.2萬人，與臨床失智評估量表（CDR0.5至1分、推估約25萬人的規模相比，落差確實懸殊。政府已鼓勵全國五千多處巷弄長照站服務極輕度及輕度失智者，並提供額外獎勵，希望增加長者就近活動及參與認知促進課程的去處。

讓整個社區知道如何與失智者相處

要讓長者走出家門，不能只靠據點改名或增加活動，更需要社區理解失智症。張賢政表示，以基隆市為例，會安排失智者本人現身說法，也讓專業人員走入社區，協助社區工作者、公務人員及超商店員了解什麼是失智症；也辦理社區徘徊模擬演練，結合警察局指紋捺印及可穿戴定位裝置，協助走失長者回家。這些工作不只是提供一項付費服務，而是培養社區支持的力量，讓失智者能繼續在熟悉的地方生活。

至於外界關心的失智症專法。祝健芳表示，目前立法院已有15個版本，衛福部抱持開放態度，將持續整合跨部會意見。

「一定要積極求助」讓失智者與照顧者有更好的生活

而長期關心失智議題的張榮發慈善基金會董事長吳景明表示，「多年來看過許多失智家庭無助掙扎的過程，基金會特別期盼能藉由挹注失智照護資源課程，協助失智家庭及照顧者一起度過難關。」吳景明也特別關心照顧者，「一定要好好照顧自己」，尋求幫助不是不孝也不是偷懶，積極求助才能一起走下去。

WaCare照亮失智路「走過生命旅程的每個選擇系列課程」邀集神經內科、老年醫學、安寧醫療、護理、哲學與長照政策等領域重量級專家，共同陪伴失智家庭理解疾病歷程、面對生命重要選擇，並建立更完整的照護支持觀念。

全部六堂精彩課程詳見：

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