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板橋診所C肝群聚感染再增2例 353人完成檢驗、預估陽性率5%以下

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北板橋安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚，上周擴大回溯1118人，疾管署發言人林明誠（左）表示，截至昨天已成功通知1096人，其中353人完成檢驗，其中新增2例確診急性C型肝炎，目前累計13例確診。記者翁唯真／攝影
新北板橋安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚，上周擴大回溯1118人，疾管署發言人林明誠（左）表示，截至昨天已成功通知1096人，其中353人完成檢驗，其中新增2例確診急性C型肝炎，目前累計13例確診。記者翁唯真／攝影

新北板橋安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚，上周擴大回溯1118人，疾管署發言人林明誠表示，截至昨天已成功通知1096人，其中353人完成檢驗，其中新增2例確診急性C型肝炎，目前累計13例確診。

70多歲及50多歲母子感染急性C肝，因發病時間相近，且有在診所施打營養針相同病例，之後40多歲女兒也感染。疾管署回溯這2年新北市C肝個案共11人在診所注射過。經與專家討論擴大追回去年7月1日起在診所注射過患者共1118人採血，預計陽性率5至10%。

林明誠今說明，擴大回溯新增2例分別為板橋區60多歲女性及土城區50歲男性，女性是無症狀就診發現，2人都有多次前往醫院的注射史，且2位皆有出現肝功能指數異常問題，分別是100多跟1400多。大部分民眾都會出現茶色尿、身體倦怠等症狀。

林明誠說，以目前採檢驗出有C肝的比例來看，是比5%來的少，加上現在C肝可以透過藥物治療，建議民眾接受通知後盡速採血。原先只開放周間白天在衛生所提供民眾採血，因此開放板橋、土城2處衛生所提供民眾採血。

疾管署 診所 板橋 C肝

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