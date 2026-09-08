流感進入流行期 新增105重症、19死亡雙創本季新高

流感疫情持續上升，疾管署今天宣布，流感正式進入流行期，8月30日至9月5日門急診就診計11萬5136人次；新增105例重症病例及19例死亡，感染H1N1為多，重症與死亡數雙創本季新高。

衛福部疾管署主任郭宏偉今天例行疫報指出，8月30日至9月5日類流感門急診就診計11萬5136人次，較前一週上升11.0%，近期呈上升趨勢；急診就診百分比達11.2%，超過流行閾值11.0%，正式進入流行期。

另外，郭宏偉說，9月1日至9月7日新增105例流感併發重症病例，分別為97例H1N1、4例H3N2、4例A未分型；及19例死亡，分別為18例H1N1、1例A未分型。

郭宏偉說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占79.4%為高；本流感季累計1329例重症病例及253例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，68.6%未接種本季流感疫苗。

至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，郭宏偉說，依據疾管署監測資料顯示，國內COVID-19疫情下降，但仍處流行期，8月30日至9月5日門急診就診計2萬199人次，較前一週下降9.7% ；9月1日至9月7日新增73例本土重症病例及15例本土死亡病例。

郭宏偉表示，去年10月起累計622例新冠併發重症本土病例，其中106例死亡，重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，84.9%未接種本季COVID-19疫苗；近4週本土病例變異株以PQ.16.1.1為主。

疾管署提醒，民眾如出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等相關症狀，可先使用新冠家用快篩試劑自我篩檢後，儘快就醫並告知醫師檢驗結果，或直接至診所就醫。

疾管署呼籲，民眾出現呼吸困難、呼吸急促、發紺缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應儘速就醫及時獲得治療。