後天上路！ 車上補票免用現金 台鐵開放9種電子支付

以往在火車上遇到車長查票，補票都僅能以現金支付，不過如今台鐵公司宣布，周四起將開放列車上補票，可以使用行動支付功能，包含街口支付、悠遊卡、LINE PAY MONEY等9大平台都能使用。

台鐵公司今年初才宣布，升級車站補票服務，開放除現金外的多元支付及刷卡功能。但列車上車長查票仍維持僅能以現金支付，不少旅客反映不便。如今系統經測試通過，台鐵也將正式開放車上電子支付服務。

台鐵公司表示，為持續推動數位化服務並全面提升旅客服務，自9月10日起，全線列車上補票除了原有的現金支付外，將全面新增「行動（條碼）支付」服務。

台鐵公司指出，支付方式包含街口支付、悠遊付、全支付、Pi拍錢包、全盈Pay、iPASS MONEY、愛金卡、台灣PAY、Line Pay Money等9種行動(條碼)支付。

台鐵公司說，未來旅客於列車上有補票需求，無須擔心現金不足，只需透過手機行動支付功能即可快速完成支付，大幅提升旅客便利性。