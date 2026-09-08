新北安泰淞鶴診所C肝群聚案回溯再增2例 累計已13例感染

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件，衛生局擴大回溯並召回2025年7月1日至2026年8月27日期間，曾於該診所接受針劑治療者1118人接受檢驗。截至9月7日已成功連繫1096人，其中353人完成檢驗；擴大回溯對象中，新增2名民眾自行就醫確診急性C型肝炎，本案相關病例累計13例。

衛生局表示，新增2例分別為板橋區67歲女性及土城區56歲男性。女性無症狀，目前在家休養；男性出現食慾不振、茶色尿及全身倦怠等症狀，目前住院治療中。

為方便民眾接受檢驗，除全市29區衛生所提供檢驗服務外，衛生局另於土城及板橋衛生所增開夜間、假日抽血檢驗門診。土城衛生所服務時間為10日、18日晚間及12日；板橋衛生所為11日、17日晚間及19日，衛生局呼籲，曾於上述期間至該診所接受針劑治療者，盡速完成抽血檢驗。

衛生局提醒，感染急性C型肝炎可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、噁心、嘔吐或黃疸等相關症狀。如未治療可能演變慢性C型肝炎，後續可能引發肝硬化、肝癌等嚴重肝病風險。民眾如經醫師診斷為急性C型肝炎，應依醫囑定期至醫療院所接受追蹤及治療，以維護自身健康。