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電子煙回收首日反應冷 民眾認設點不親民、盼擴點至超商

中央社／ 台北8日電

全台431處電子煙回收點今天起免具名自主投遞，首日反應冷，即使在交通便利點，部分截至中午都沒有民眾自主投遞，持有民眾認為設點不親民，盼擴點至超商，國健署允滾動式修正。

台灣全面禁止電子煙，而加熱菸則須通過健康風險評估審查核定。但過去針對「持有」電子煙無相關罰則，導致查緝困難，衛生福利部國民健康署提出「菸害防制法」部分條文修正草案，將「持有」納入禁止及行政罰範圍，緩衝期後持有最高罰新台幣10萬元。

今天起於全國設置共431處電子煙回收點及專用回收桶，提供持有電子煙民眾自主投遞，且無須具名及提供任何個人資料，國健署允不會「絕不會前手丟、後頭抓」，待新法三讀通過、施行後會有1個月緩衝期，屆滿後仍持有電子煙者，將依法沒入重罰，切勿以身試法。

電子煙回收桶上路首日，民眾反應冷。過去從海外偷偷帶電子煙回台灣使用的W小姐，被問到會不會將電子煙回收，她告訴中央社記者，她已經成功戒掉電子煙，而且上次去日本也沒有再買，現在電子煙都放在家裡沒有再使用。

她說，雖然一度考慮丟到國健署設置的回收桶，但上網查地點，卻發現自己居住的行政區竟然一個回收桶都沒有，其他地點都太不方便，所以打消念頭，希望未來回收箱擴設至便利商店，她就會將不再使用的電子煙回收。

事實上，即使在交通便利的地點設置電子煙回收桶，回收狀況仍然不熱絡，以台北市中正區健康服務中心設置點為例，這裡位處台北捷運中正紀念堂站，出站即到回收點，但中央社記者實際走訪，詢問工作人後得知，回收首日截至中午12時，沒有任何人完成電子煙回收。

針對許多電子回收箱都設置在服務台，旁邊就坐著服務人員全場看著，自己不抽菸，但身旁有吸食電子煙朋友的民眾賴小姐認為，這個設置太尷尬，誰會願意在工作人員緊盯的情況下完成回收。

面對民眾認為回收箱設置點不便，外界建議在便利商店設回收桶，國健署菸害防制組組長羅素英說，曾考慮將便利商店等地點納入回收管道，但經與衛生單位及專家討論後，認為由衛生局提供健康危害及戒菸相關資訊，民眾也能安心、安全地投遞回收電子煙。

羅素英表示，目前以衛生局所、健康服務中心等作為主要回收管道，後續將視實際回收情況，滾動式檢討並調整回收管道。考量電子煙回收桶的設計核心為「只進不出、安全集中、免具名投入」，主要目的在提供民眾便利、安心的電子煙處理管道，而非作為每天開桶統計工具。

羅素英說，由於回收桶採「只進不出」設計，實務上無法每日開桶逐一清點；較合理的作法，是待回收桶裝滿後集中收取，於後續銷毀處理時再統一秤重或統計，因此首日即提供各縣市回收數量，執行上實有困難。

羅素英進一步說明，後續預計措施上路滿1個月後，待各縣市彙整回報相關資料，再據以掌握回收情形並評估整體執行成效。

電子煙 便利商店 國健署

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