暴雨開炸說來就來！PALLADIUM首度科技聯名GORE-TEX，全天候防水機能潮鞋再升級

早上出門還是晴天，下午突然雷雨交加；暴雨說來就來，最令人崩潰的不是撐傘，而是鞋襪全濕，進了辦公室也得忍受一整天的濕黏感！近年極端氣候已成全球趨勢，午後雷陣雨、颱風豪雨愈來愈難預測。相比傳統的雨鞋，雨天、晴天都能穿的「全天候防水機能鞋」正快速崛起，不只講求防水，更希望兼顧透氣、舒適、輕量與造型，讓一雙鞋從日常通勤、旅行與戶外探索都能派上用場。

「全天候防水機能鞋」兼顧透氣、舒適、輕量與造型，能因應暴雨突襲的極端氣候。 圖／PALLADIUM 提供

「全天候防水機能鞋」兼顧透氣、舒適、輕量與造型，能因應暴雨突襲的極端氣候。 圖／PALLADIUM 提供

法國經典軍靴品牌PALLADIUM長期以防水機能深受台灣消費者喜愛，今年適逢GORE-TEX 50周年，兩大品牌強強聯手，推出全新科技聯名防水系列。PALLADIUM更將經典赤標系列全面升級，導入GORE-TEX機能科技，將品牌原有的防水基因與GORE-TEX的專業機能結合，兼具保證防水、防風與高透氣特性，即使突遇豪雨，也能保持雙腳乾爽舒適，成為都會通勤、旅行與戶外活動的新標配。

法國經典軍靴品牌PALLADIUM首度與GORE-TEX合作，推出聯名防水系列。 圖／PALLADIUM 提供

防水鞋不只「下雨穿」，全天候才是新趨勢

全新「OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列」以「Adventure in Any Weather 冒險，全天候啟程」為核心概念，從鞋面、防水薄膜、大底到鞋內結構全面升級，打造兼顧防護、舒適與風格的機能鞋款。

其中，系列全面搭載GORE-TEX ePE永續透氣防水薄膜，強調防水與透氣表現。簡單來說，就是面對突如其來的雨勢，除了降低雨水從外部滲入的困擾，也能讓長時間穿著時不至於過於悶熱。

寶特瓶再生入鞋，實踐永續機能

鞋面則採用PET再生鑽石抗撕裂材質，兼顧耐用度與環境友善。每雙OFFLITE EVO GTX與OFFLITE EVO MID GTX，分別相當於回收再生2.15個與4.9個500mL寶特瓶，在輕量、透氣、緩震與耐用之間取得平衡。

PALLADIUM經典赤標升級，全面搭載GORE-TEX ePE永續透氣防水薄膜，強調防水與透氣。 圖／PALLADIUM 提供

從城市走到戶外，Vibram超輕量大底再進化，讓每一步更自在

全天候鞋履除了「保證防水」，還要「舒適好走」。尤其旅行、逛街、踩點時，如果鞋子又重又硬，可能行程還沒結束，雙腳已經先投降。

因此，OFFLITE系列同步搭載與Vibram協力開發、全新升級的Vibram LITE XS-TREK超輕量專利黃金大底，兼顧耐磨與輕量特性。以US 9尺寸為例，大底重量僅169g，搭配多地形設計，提供不同路面行走時所需的抓地表現與穩定性。

一雙鞋走天下！舒適穩定隨行，穿出多變風格

鞋內也配置3D舒適層，同時搭載立體成形加厚PU彈力鞋墊、加厚鞋舌與側邊飾面，以及TPU後跟穩定設計，讓鞋子不只應付一場雨，也能陪著穿著者走過一整天的長途旅行行程。

而在外型上，PALLADIUM延續一貫的Urban Outdoor美學，以俐落流線輪廓搭配異材質拼接，呈現簡潔卻有層次的機能風格。無論是戶外機能服、帥氣工裝，或時尚牛仔褲、寬褲，都能自然搭配。一雙鞋就能從辦公室、捷運站一路走到打卡景點，在城市與戶外之間自由切換。

Vibram超輕量專利黃金大底，兼顧耐磨與輕量，大底重量僅169g。 圖／PALLADIUM 提供

中筒、低筒怎麼選？依照你的生活場景挑鞋

OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列推出中筒與低筒兩種款式，分別對應不同穿著需求：OFFLITE EVO MID GTX中筒款主打較完整的包覆與足踝支撐，滿足長途旅行、日行萬步的需求。搭載「內側防水拉鍊＋鞋帶」雙系統設計，遇到機場安檢、進出室內場所等需要脫鞋的情況，不必反覆解開鞋帶，更能提升穿脫便利性，讓趕行程時少一個手忙腳亂的小麻煩。

中筒款搭載「內側防水拉鍊＋鞋帶」雙系統設計，穿脫便利。 圖／PALLADIUM 提供

中筒款搭載「內側防水拉鍊＋鞋帶」雙系統設計，穿脫便利。 圖／PALLADIUM 提供

中筒款搭載「內側防水拉鍊＋鞋帶」雙系統設計，穿脫便利。 圖／PALLADIUM 提供

OFFLITE EVO GTX低筒款則偏向日常通勤與Gorpcore機能風格，結合第三代FAST LACING快速綁帶系統，可單手操作，調整鞋面鬆緊更快速。俐落的流線外型輕巧百搭，能輕鬆融入日常造型。

低筒款結合第三代FAST LACING快速綁帶系統，可單手操作，五種顏色時尚百搭。 圖／PALLADIUM 提供

低筒款結合第三代FAST LACING快速綁帶系統，可單手操作，五種顏色時尚百搭。 圖／PALLADIUM 提供

低筒款結合第三代FAST LACING快速綁帶系統，可單手操作，五種顏色時尚百搭。 圖／PALLADIUM 提供

防水和實穿，不必二選一！穿上OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列系列，雨來不慌、穿搭不妥協，全天候都能自在出發，讓風格不被天氣打亂。

【精華FAQ】

Q1：為什麼PALLADIUM與GORE-TEX®在2026年展開首次科技聯名？聯名契機與品牌合作精神是什麼？

PALLADIUM與GORE-TEX®的首度科技聯名，適逢 GORE-TEX 品牌問世 50 週年，針對「Lifestyle流行風格商品」領域的拓展，將原本專用於戶外防護科技導入日常都會、街頭潮流的穿搭場景中，PALLADIUM 承襲了法國經典軍靴 DNA，現代更以防水靴聞名，同時具備「機能性格」與「風格基因」的獨特屬性，讓PALLADIUM與GORE-TEX®一拍即合，「一個為探索而生，一個為守護而作」雙方以 「Adventure in Any Weather 冒險，全天候啟程」為理念，攜手打造兼具極致防護與都會穿搭風格的全天候機能潮流鞋履OFFLITE。

Q2：PALLADIUM × GORE-TEX 科技聯名系列有什麼特色？

PALLADIUM將品牌暢銷款WATERPROOF ADVANCE赤標防水系列全面升級，使用頂級GORE-TEX® ePE透氣防水薄膜，並加入寶特瓶回收再生材質。Vibram超輕量多用途專利黃金大底，兼具耐磨與輕量特性，專為多變天氣下的城市通勤、長途探險旅行與多功能場景切換而生。

Q3：日常通勤與旅行，該怎麼選鞋？

全新的 OFFLITE 科技聯名防水系列是專為「跨國長途旅行」或「城市街道無縫切換戶外野徑」等全天候、多地形跨度探索的情境設計，結合GORE-TEX® ePE 永續防水薄膜與僅169g的Vibram®專利超輕量黃金大底，實現極致輕量、乾爽不悶腳與全地形抓地防滑的絕佳跨度探索體驗。如果以日常通勤、逛街及輕量穿搭為主， OFFLITE EVO GTX低筒款可穿脫快速、造型俐落，較容易融入日常；若經常旅行、長時間步行，則可選擇OFFLITE EVO MID GTX中筒款，具有較完整的鞋身包覆與足踝支撐。

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