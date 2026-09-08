台灣智慧農漁週開幕 69國產業聚焦技術與永續合作

第12屆「2026台灣智慧農漁週」今天在台北南港展覽館開幕，展出至10日，吸引69國的產業代表參與，串聯農食科技、國際買主，提供產業合作商機。

這屆台灣智慧農漁週從智慧與自動化技術、設備與關鍵零組件，到飼料營養、微生物等生物科技應用，完整呈現農漁畜產業提升生產效率、強化韌性，及因應氣候變遷與永續生產所需的多元解決方案。

主辦單位貿有展覽有限公司總經理劉苑玲說，全球農食產業正在快速改變，競爭的不只是技術，更是整合資源、連結市場與建立合作的速度。台灣智慧農漁週希望讓世界各地的技術、需求與商機在台灣真正相遇，讓展覽不只展示創新，更能促成合作。

農業部次長黃昭欽應邀致詞表示，農業部門正推動以智慧、韌性、永續與安心為方向的發展策略，透過智慧科技達成省力、省工與節能，進一步建立具韌性的智慧農業體系，同時兼顧生態環境與資源永續，並以農業科技提升食物生產與養殖安全。

黃昭欽說，人工智慧、大數據、自動化、無人機、供應鏈及地面與衛星通訊等資訊流通技術，已成為當代產業的重要助力，但同時也帶來競爭壓力，由於技術演進速度極快，若未能及時跟上，產業便可能被快速變動的資訊環境淘汰。

黃昭欽以近期氣候事件為例，指出颱風造成南部地區電力中斷，影響養殖魚塭運作，而日前南部連日強降雨也反映氣候變遷帶來的異常風險，更應以新的科技與思維重新檢視防災、減災、溫室栽培及室內養殖等議題，並強化面對極端氣候的準備。