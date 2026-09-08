快訊

西瓜卡企鵝掰！Suica新角色票選開跑、海外也能投票 11/18公布結果

三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣智慧農漁週開幕 69國產業聚焦技術與永續合作

中央社／ 台北8日電
2026台灣智慧農漁週8日在台北南港展覽館開幕，展出至10日，吸引69國的產業代表參與。中央社
2026台灣智慧農漁週8日在台北南港展覽館開幕，展出至10日，吸引69國的產業代表參與。中央社

第12屆「2026台灣智慧農漁週」今天在台北南港展覽館開幕，展出至10日，吸引69國的產業代表參與，串聯農食科技、國際買主，提供產業合作商機。

這屆台灣智慧農漁週從智慧與自動化技術、設備與關鍵零組件，到飼料營養、微生物等生物科技應用，完整呈現農漁畜產業提升生產效率、強化韌性，及因應氣候變遷與永續生產所需的多元解決方案。

主辦單位貿有展覽有限公司總經理劉苑玲說，全球農食產業正在快速改變，競爭的不只是技術，更是整合資源、連結市場與建立合作的速度。台灣智慧農漁週希望讓世界各地的技術、需求與商機在台灣真正相遇，讓展覽不只展示創新，更能促成合作。

農業部次長黃昭欽應邀致詞表示，農業部門正推動以智慧、韌性、永續與安心為方向的發展策略，透過智慧科技達成省力、省工與節能，進一步建立具韌性的智慧農業體系，同時兼顧生態環境與資源永續，並以農業科技提升食物生產與養殖安全。

黃昭欽說，人工智慧、大數據、自動化、無人機、供應鏈及地面與衛星通訊等資訊流通技術，已成為當代產業的重要助力，但同時也帶來競爭壓力，由於技術演進速度極快，若未能及時跟上，產業便可能被快速變動的資訊環境淘汰。

黃昭欽以近期氣候事件為例，指出颱風造成南部地區電力中斷，影響養殖魚塭運作，而日前南部連日強降雨也反映氣候變遷帶來的異常風險，更應以新的科技與思維重新檢視防災、減災、溫室栽培及室內養殖等議題，並強化面對極端氣候的準備。

2026台灣智慧農漁週8日至10日在台北南港展覽館展出，現場可見許多AI相關設備，例如使用AI點豬裝置計算養豬場豬隻數量、平均長度及預估重量，達成省力、省工與節能。中央社
2026台灣智慧農漁週8日至10日在台北南港展覽館展出，現場可見許多AI相關設備，例如使用AI點豬裝置計算養豬場豬隻數量、平均長度及預估重量，達成省力、省工與節能。中央社

永續 韌性 飼料

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智慧生產到供應鏈整合 好食好事攜食農新創參展

屏科大生機系研發AI檢測裝置 協助水產養殖戶快速掌握病原體

工研院三位新科院士 匯聚半導體、資通訊與智慧醫療領航力量

青年科技思維製麵、開發養殖投餵無人船 食農平台助接軌國際

相關新聞

國人不愛吃水果！ 40至44歲大腸癌17年增3倍 醫揭壞菌警訊

大腸癌不再只是中高齡族群的威脅，台灣腸道醫學會指出，國內大腸癌發生率居高不下，更出現明顯年輕化趨勢。衛福部112年癌症登記資料顯示，大腸癌新發個案超過1.9萬人，平均不到30分鐘就有1人確診。研究發現，40至44歲族群「進階大腸腫瘤性病變」盛行率，17年間從0.99%升至3.22%，增逾3倍。

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

史上最小新冠重症 北部出生20多天男嬰 「住院4天轉加護」搶救中

衛福部疾管署公布，一外北部出生才20多天的男嬰感染新冠重症，為國內目前年齡最小的新冠重症案例。患者初期症狀僅輕微發燒、鼻塞，後因呼吸困難、發紺住院，僅僅4天就惡化轉入加護病房，研判為新冠併發肺炎重症，目前仍在治療中；疫調發現曾有確診親友接觸該名男嬰。

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時55分發布豪雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(8)日恆春半島有局部大雨或豪雨，屏東、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

中年男子中9.1億元頭獎 淡定反應「這樣很好」

大樂透第74期頭獎9.1億元一注獨得，台彩總經理謝志宏說，中獎人是一名中年男子、長相福泰， 中獎後十分淡定，開獎後兩個星期後才前來兌獎。中獎人平時有做善事的習慣，他中獎後也決定捐贈2500萬元給中信慈善基金會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。