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47歲婦摸到3.2公分乳癌 奇美醫單孔達文西助切除腫瘤、保住外觀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院引進單孔達文西機械手臂微創手術，協助乳癌患者在接受全乳切除時同步保留乳頭、乳暈並進行立即性乳房重建，兼顧治療效果與術後外觀。記者萬于甄／攝影
奇美醫院引進單孔達文西機械手臂微創手術，協助乳癌患者在接受全乳切除時同步保留乳頭、乳暈並進行立即性乳房重建，兼顧治療效果與術後外觀。記者萬于甄／攝影

台南一名47歲婦人數月前發現左乳有腫塊，經檢查確診3.2公分乳腺管侵襲癌，由於腫瘤未侵犯皮膚及乳頭，經奇美醫院乳房醫學中心主治醫師蔡牧䤴評估，建議以單孔達文西機械手臂進行全乳切除，同時保留乳頭、乳暈並接受立即性乳房重建，術後病理確認切緣乾淨，目前持續接受後續治療。

蔡牧䤴表示，乳癌手術過去著重腫瘤是否完整切除，如今治療除追求療效，也愈來愈重視患者術後外觀及生活品質，該名婦人因身形纖瘦、腹部脂肪不足，不適合自體組織重建，因此選擇矽膠義乳，在切除乳房的同次手術完成重建，降低乳房切除對身體形象造成的衝擊。

她提到，奇美醫院去年累積數十例乳房達文西手術經驗，今年6月引進單孔達文西機械手臂微創手術，透過約4公分單一傷口完成全乳切除；該手術系統能在狹窄空間中進行細部操作，協助辨識血管、神經等組織，也有助保留乳頭、乳暈血流。

奇美醫院乳房醫學中心主任陳明鎮則說，針對部分適合治療良性乳房腫瘤，也可採乳房微創超音波抽吸切除術，透過高解析超音波定位，以約0.3公分針孔搭配真空抽吸切除腫瘤，並取得組織進行病理檢查，手術約15至30分鐘，多數可採局部麻醉、不需住院，院方近3年已完成193例，術後併發症率低於0.5%。

蔡牧䤴也提醒，乳癌早期可能沒有明顯症狀，女性應定期接受乳房攝影檢查；若確診乳癌，也不代表只能在治療效果與外觀之間二選一，應依個人病況與需求，與醫療團隊討論適合的手術及重建方式。

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