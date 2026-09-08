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流感新冠雙雙來襲 長者10月起接種公費疫苗「左流右新」提升防護

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣感染症醫學會理事長張峰義、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟出席「左流右新 防護再『加』強」記者會，呼籲長者一次施打流感與新冠兩劑疫苗。記者沈沛育／攝影
台灣感染症醫學會理事長張峰義、台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟出席「左流右新 防護再『加』強」記者會，呼籲長者一次施打流感與新冠兩劑疫苗。記者沈沛育／攝影

近日流感新冠疫情來勢洶洶，疾管署預測流感將在本周進入流行期，新冠仍處在高原期。醫師呼籲，今年10月1日起開始施打公費疫苗，長者可以「左流右新」，獲得雙重防護，且有20萬劑公費加強型流感疫苗提供長照機構長者施打，提升長者免疫力。

疾管署數據指出，本季累計新冠併發重症421例，其中65歲以上長者占73.9％、具慢性病史者超過8成，且高達88.8％未接種本季疫苗。本季流感也已累計1224例重症、234例死亡，其中65歲以上長者占64.6％，具慢性病史者占82.8％，69.4％未接種本季流感疫苗。重症集中在長者、有慢性病史，以及沒打疫苗的這三群人。

74歲患有糖尿病的張阿嬤，每年準時接種流感疫苗，沒想到去年在中秋團聚後，仍染上流感，3天高燒不退、併發肺炎住院2周，出院後體力大不如前，連最愛的清晨市場採買都力不從心。

台灣感染症醫學會今日舉辦「左流右新 防護再『加』強」記者會。台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟指出，重症不僅發生在沒有疫苗保護的長者身上，長者更因為「免疫老化」導致免疫力衰退，即使接種了疫苗，抗體反應較年輕人低2至4倍，每5位接種的長者就有1位免疫力仍然不足，需要加強型流感疫苗。

因此，台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，今年公費疫苗採購首度突破700萬劑，其中20萬劑是加強型流感疫苗，優先提供長照機構長者施打，目標不僅要提升標準疫苗的接種人數，也讓長者有更加強的防護。

張峰義說，加強型流感疫苗透過增加抗原含量（高劑量型）或添加佐劑（佐劑型），讓體內產生更多抗體。其具備五大優勢：免疫反應更好、對重症的保護力較標準型提升25-30％、抗體效期更長，可維持9個月到1年、就醫住院比例更低，且接軌國際，美國、英國、澳洲及歐洲多國均已導入。

陳宏麟提醒，本季公費流感及新冠疫苗第一階段於10月1日開打，接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、孕婦、慢性病病人等高風險族群；50至64歲無高風險慢性病成人則自11月2日第二階段開打，民眾可以及早預約。

陳宏麟呼籲，接種時可以「左流右新」，一次完成流感與新冠的施打，長者也可主動與醫師討論加強型流感疫苗，獲得雙重保護。長者接種本季新冠疫苗後，間隔6個月還可再接種一劑，才能維持整個流行季的保護力。

陳宏麟表示，今年疫苗有三大好消息，第一為疾管署今年採購的240萬劑公費新冠疫苗，為國際最新流行的XFG變異株，與歐盟藥品管理局建議方向一致，保護力更貼近當前疫情；第二，12歲以上對mRNA疫苗有顧慮者，可以選擇蛋白質次單元皂苷佐劑疫苗。此外，衛福部「健康幣」政策10月同步上線，18歲以上民眾接種流感、新冠、肺炎鏈球菌三種疫苗，不論公費或自費均可累積健康幣，兌換超商、超市健康好禮。

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