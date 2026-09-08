中年男子中9.1億元頭獎 淡定反應「這樣很好」

大樂透第74期頭獎9.1億元一注獨得，台彩總經理謝志宏說，中獎人是一名中年男子、長相福泰， 中獎後十分淡定，開獎後兩個星期後才前來兌獎。中獎人平時有做善事的習慣，他中獎後也決定捐贈2500萬元給中信慈善基金會。

7月28日開獎的大樂透獎落台北市松山區撫遠街339號的恆發彩券行，頭獎9.1億元一人獨得。謝志宏今天表示，中獎人是台中一名50多歲的男子，經營貿易公司，因為來台北拜訪親戚，看到彩券行就上門買彩券，花了100元電腦選號買兩注大樂透，其中一注中了頭獎。

謝志宏說，中獎人和妻子在開獎後兩個多星期才一起現身兌獎，中獎人表示已經買了20年彩券，妻子則說丈夫「走到哪就買到哪」，只要感覺彩券行有吸引力就會去買，但一次只會買100元。

謝志宏說，中獎人在開獎後隔天利用中獎App才得知自己中了頭獎，當下反應十分淡定，認為能中大獎「這樣很好」。中獎人也說，他來兌獎前做了功課，看過台彩先前公布的中獎人面相，自認為很符合中獎人的面相。謝志宏當場請他拿下口罩，看到中獎額頭很高、耳垂很厚、有點像彌勒佛的下巴，的確很有「頭獎相」。

在被問到為何覺得會中頭獎時，中獎人表示，自己會定期匯款給育幼院等弱勢團體，當聽聞社區有長者沒飯吃，也會主動招呼長者來家裡吃飯，因此來兌獎前就想好要捐款，當下先說要捐兩千萬元給中信慈善基金會，但中獎人妻子看到兌獎貴賓室掛滿受贈單位的感謝狀和「點燃生命之火」的DM，好奇詢問 之後決定再加五百萬元。

至於扣完稅和捐贈後的款項，謝志宏說，中獎人決定先存在銀行，未來再做理財規畫。

相較於這名9億得主的淡定，謝志宏表示，另一名大樂透1億得主的反應完全相反。今年2月21日開出的大樂透頭獎1億元，得主是台南的一名50多歲藍領，中獎人到彩券行花700元買刮刮樂，拿了1000元給彩券行老闆，老闆提醒他大樂透有加碼活動，他於是把剩下的300元買了6注大樂透。

謝志宏說，中獎人後來和親友到高雄旅遊，在行程空檔把彩券拿出來兌獎，才發現自己中了1億元，當下就冒冷汗、心跳加速、彎下腰來，親友以為他心臟病發作，準備要叫救護車，中獎人才說，「我不是心臟病，是大樂透中了1億元」。