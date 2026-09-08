地震路斷怎麼送藥？花東推醫療無人機 可載5公斤物資、時速破百公里

花東地形狹長，偏鄉、離島常因地震、颱風道路中斷，不利緊急醫療需求。衛福部成立的東區全人推動委員會推動醫療無人機，近日在花蓮展示，新機型可載運三到五公斤物資，還能直接從窗戶起降，時速超過100公里，最大航程120公里。初期優先支援緊急醫療需求，第二階段是日常物流常規化。

花蓮近年地震、堰塞湖災害頻傳，是花蓮慈院投入醫療無人機的契機。東區全人推動委員會執行秘書、花蓮慈院醫事室主任張菁育表示，前年403地震造成中橫中斷，但藥品與醫材不能停送，團隊因此建置無人機申請系統，爭取支持展開試飛，並盤點高風險路線。

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，光復鄉部分居民安置在收容所不方便到醫療站，花蓮慈院遠距視訊確認用藥需求，再由醫師開立處方、藥師調劑，利用無人機將藥品送往災區。

「東區偏鄉醫療無人機物流創新交流會」由花蓮慈濟醫院、極現科技協辦，也邀請多個醫療院所參與，現場進行醫療無人機實際飛行展示。

極現科技執行長徐偉城說，新機型可直接從窗戶起降，系統能自動起降、充電並接受遠端監控，跨海及偏遠地區也可利用衛星通訊作為備援，運輸箱具備冷鏈溫度控管，可用來運送藥品、血品、醫材及檢體。

張菁育指出，醫療無人機不只把藥放上飛機投送這麼簡單，還包括需求申請、航線安排、冷鏈管理、飛行監控及收件確認等複雜工作，單一醫院營運維護成本高，希望結合各醫療院所與衛生所需求，建立共同調度及排班機制。

東區全人推動委員會副執行長、花蓮慈院副院長陳星助表示，除了交通中斷的情境，醫療無人機也要面對少子化與物流缺工帶來的長期影響，將彙整不同醫療院所及地區配送需求，規畫常態航線、起降據點及調度方式，目標是建立平時可以運作、災時能立即支援的東部醫療無人機物流。

花東推動醫療無人機，近日在花蓮舉行實際飛行展示。圖／花蓮慈濟醫院提供