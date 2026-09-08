觀光署拚國際旅客重遊 消費金吸引新加坡東南亞等國

為吸引更多國際旅客訪台，觀光署國際組組長鄭智鴻等人造訪馬來西亞與新加坡等地，與旅遊業者交流。鄭智鴻今天在新加坡受訪表示，未來台灣國際觀光發展不只追求更多人來，也要追求「來過的人願意再來，每次來都能創造新的旅遊價值」。

繼參加馬來西亞國際旅遊展（MATTA Fair）台灣館活動後，鄭智鴻、台灣觀光協會副秘書長曹惟翔等人7日到訪新加坡，與觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠一同與在地旅遊業者互動交流。

據統計，今年截至7月底新加坡赴台旅客已近23萬人次。鄭智鴻今天上午在新加坡接受中央社訪問，分享新加坡及東南亞旅遊市場發展動態與未來潛力。

鄭智鴻表示，新加坡一直是台灣非常重要的國際觀光客源市場，也是相當成熟的市場，兩地距離近、航班便利，人民往來密切，因此希望新加坡旅客每一次來台灣都能找到新的理由。

「對新加坡這樣一個高度成熟的市場而言，多數旅客曾造訪台灣，因此我們思考的不只是怎麼讓旅客第一次來，而是如何還願意再來」，鄭智鴻分享，像是推出國際旅客重遊加碼，就是希望把新加坡這類成熟市場原本就具有的重遊潛力，進一步轉化為實際的旅遊行動。

他說，從今年10月10日起符合資格的重遊國際旅客來台，有機會獲得新台幣5000元儲值消費金；如果攜伴，最高有機會獲得8000元；團體旅客也有相對應的獎助機制。

隨著國際旅客越來越重視深度體驗及「有目的性的旅遊」（Purposeful Travel），面對其他亞洲旅遊目的地的競爭，鄭智鴻表示，在成熟的旅遊市場中，找到自身亮點是關鍵，流行文化也是具吸引力的驅動力之一，將大型演出或文化內容轉化為旅遊核心的模式，是值得探討的方向。

「同時，台灣優勢之一是在相對短的距離內，可以同時提供城市、山林、海洋、美食、文化等多元體驗、便利性高」，鄭智鴻分享，例如完善的自行車道與友善配套措施，隨著低碳旅遊興起，成為國際旅客訪台熱門的行程選擇，騎單車慢遊更能深度體驗台灣的自然風光與在地文化。

此外，鄭智鴻此行也將赴馬來西亞新山出席推廣會，與當地業者探討旅遊對接機制。他指出，新山毗鄰新加坡，多數旅客透過新加坡機場出入境，未來觀光署吉隆坡辦事處將與新加坡辦事處深化合作，共同開拓雙邊旅遊市場，吸引更多東南亞旅客造訪台灣。