小孩胸口長一堆「小珍珠」！家長急衝醫院 醫提醒：不能擠、會傳染

小孩身上突然冒出一顆顆膚色凸起物，而且越長越多，千萬別以為只是「長痣」。屏東吳仁欽皮膚科診所院長吳仁欽在臉書發文，門診常有家長緊張抱著孩子求助：「醫生！我家小孩胸口長痣，而且愈長愈多！」但仔細一看，其實是常見的傳染性軟疣（Molluscum contagiosum）。

傳染性軟疣外觀看起來像一顆顆小珍珠，通常是膚色、表面光滑的小丘疹，中央還可能出現明顯的「臍狀凹陷」。它並不是痣，而是病毒感染造成，具有傳染性，也可能隨著時間愈長愈多。

吳仁欽指出，傳染性軟疣好發於1至10歲兒童，尤其以1至4歲學齡前孩童最常見。這個階段的小朋友經常一起玩耍、互相接觸，加上容易抓癢、摸身體，因此病毒可能透過接觸傳播，也可能因共用毛巾、泳圈等物品而感染。

雖然傳染性軟疣多半會自行消退，但病程可能拖上數個月至1、2年，等待期間還可能不斷冒出新的丘疹，讓家長相當焦慮。

若希望加速消退，可由醫師評估後採取夾除、冷凍或藥物治療，降低持續增加及傳染給兄弟姊妹、同學的機會。

醫師叮嚀，孩子身上突然出現一顆顆「珍珠小痣」時，先別急著自己動手，尤其不要自行摳、抓或擠，建議交由醫師確認，才能對症處理。

另外，民眾也經常擔心身體上的黑點究竟是長痣還是皮膚病變，希望避免發生「以為是痣卻惡化成皮膚癌」的憾事。根據「元氣網」報導，有時很難從外觀判斷皮膚上的凸點是「良性的色素痣」還是黑色素瘤，美國克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）建議使用「ABCDE法則」來識別皮膚癌的跡象：A 代表不對稱性，B代表邊緣不規則性，C代表顏色，D代表直徑，E代表進展或變化。

黑痣若出現不對稱、邊緣不規則、顏色不均或超過6毫米，短時間內又有變大、變色、出血、發癢等變化，應提高警覺。黑色素瘤早期發現治癒率可達99%，若發現異常，應儘早就醫檢查並持續追蹤。