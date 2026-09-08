快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

路過台北花1百獨得頭獎！9.1億男反應淡定 「幸運面相」曝光

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子長期鼻塞別只當過敏 醫：恐影響睡眠、注意力與顏面發育

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就醫評估，以免影響睡眠、學習及顏面發育。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢提醒，若孩子長期鼻塞、張口呼吸或睡覺打鼾，應及早就醫評估，以免影響睡眠、學習及顏面發育。圖／台北慈濟醫院提供

孩子長期鼻塞、睡覺打鼾或習慣張口呼吸，家長別只當成過敏或小問題。醫師指出，兒童鼻塞常見原因包括過敏性鼻炎與腺樣體肥大，若長期造成睡眠呼吸中斷，不僅可能影響睡眠品質、白天注意力與情緒，長期口呼吸也可能影響顏面骨骼及牙齒咬合發育。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許瑛倢表示，兒童過敏性鼻炎發生率約2至3成，常見症狀包括打噴嚏、流鼻水及鼻塞，可能受到塵蟎、溫差變化或空氣污染等因素誘發。腺樣體則位於鼻腔後方鼻咽部，屬於淋巴組織，通常在孩童4、5歲時體積較大，之後會隨年齡逐漸萎縮。

不過，若鼻過敏嚴重或反覆感染，腺樣體可能因長期發炎而持續肥大，進一步阻塞後鼻孔。許瑛倢指出，過敏性鼻炎及腺樣體肥大雖可能隨年齡改善，但成長期間若長期鼻塞、打鼾或睡眠呼吸中斷，可能造成白天注意力不集中、情緒易怒等情況。

她也提醒，兒童若長期以口呼吸，還可能影響顏面骨骼與牙齒咬合發育，包括上顎牙弓變窄、暴牙、下巴後縮或臉型變長等，因此不能只處理牙齒排列問題，仍須找出呼吸道阻塞的真正原因。

治療方面，許瑛倢表示，會依症狀嚴重程度循序處理，原則上優先採非侵入性方式，包括減少接觸過敏原、改善居家環境、使用空氣清淨機或除濕機，搭配口服藥物或類固醇鼻噴劑控制發炎與過敏反應。

若保守治療效果有限，或長期鼻塞、打鼾、睡眠呼吸中斷已明顯影響生活品質，則可透過鼻腔內視鏡、X光等檢查，進一步評估是否接受腺樣體切除手術。手術以內視鏡經口方式切除肥大的腺樣體，醫師也會視情況搭配微創下鼻甲減積手術，以雷射改善鼻甲肥厚，提升鼻腔通氣。

許瑛倢提醒，手術主要改善鼻塞及呼吸道阻塞，並不能改變過敏體質，因此術後仍須持續控制過敏。家長可協助孩子減少接觸塵蟎等過敏原，至少每兩周清洗、更換寢具，並維持居家環境清潔；若孩子配合度足夠，也可定期以洗鼻器進行鼻腔沖洗。

8歲的小宇就是其中一例。他從小飽受鼻塞、呼吸不順困擾，家長原以為是天生牙弓狹窄、齒列擁擠所致，因此先至牙科接受上顎擴弓治療。療程後白天呼吸雖有所改善，但夜間仍習慣口呼吸，且鼾聲明顯、睡眠不安穩，上課也因精神不濟，常被老師反映注意力不集中。

小宇後來至台北慈濟醫院耳鼻喉科就診，經許瑛倢檢查發現，除了牙弓狹窄，同時有過敏性鼻炎及腺樣體肥大，後鼻孔受到阻塞，因此單純矯正牙弓仍無法解決鼻塞問題。

經接受腺樣體切除及微創下鼻甲減積手術後，小宇鼻腔通氣改善，睡眠品質也明顯提升。許瑛倢呼籲，若孩子長期鼻塞、張口呼吸、睡覺打鼾、睡姿異常，甚至出現睡眠呼吸中斷，應及早至耳鼻喉科評估，避免長期影響睡眠、學習及顏面發育。

影像打勾處為腺樣體位置，切除手術前灰色區域為腺樣體肥大組織、壓迫鼻腔空間，術後恢復正常空間。圖／台北慈濟醫院提供
影像打勾處為腺樣體位置，切除手術前灰色區域為腺樣體肥大組織、壓迫鼻腔空間，術後恢復正常空間。圖／台北慈濟醫院提供

過敏 注意力 睡眠 過敏性鼻炎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10歲童易感冒查出心室中膈缺損 微創手術免開胸

中重度異位性皮膚炎病友每月自費醫療費2.5萬元 占月薪逾半

中重度異位性皮膚炎 每月隱形開銷逾2.5萬元

屏東浪貓口鼻疑遭利刃「幾乎整片切除」 搶救1個月終能自主進食

相關新聞

流感新冠雙雙來襲 長者10月起接種公費疫苗「左流右新」提升防護

近日流感與新冠疫情來勢洶洶，疾管署預測流感將在本周進入流行期，新冠仍處在高原期。醫師呼籲，今年10月1日起開始施打公費疫苗，長者可以「左流右新」，獲得雙重防護，且有20萬劑公費加強型流感疫苗提供長照機構長者施打，提升長者免疫力。

不想獨自擔責 泰山向中聯、福壽、福懋、南僑提告求償10億元

台灣先前爆出中聯油品致癌物檢驗超標事件，重創台灣油品市場，泰山今大動作向台北地方法院遞狀，要跟中聯、福壽、福懋油及南僑等4家公司求償10億元。泰山強調不迴避自身應負責任，但供應鏈其他環節若有資訊揭露、風險通報及處置責任，也不應全由泰山及股東承擔。

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

中年男子中9.1億元頭獎 淡定反應「這樣很好」

大樂透第74期頭獎9.1億元一注獨得，台彩總經理謝志宏說，中獎人是一名中年男子、長相福泰， 中獎後十分淡定，開獎後兩個星期後才前來兌獎。中獎人平時有做善事的習慣，他中獎後也決定捐贈2500萬元給中信慈善基金會。

小孩胸口長一堆「小珍珠」！家長急衝醫院 醫提醒：不能擠、會傳染

屏東吳仁欽皮膚科診所院長吳仁欽在臉書發文，門診常有家長緊張抱著孩子求助：「醫生！我家小孩胸口長痣，而且愈長愈多！」但仔細一看，其實是常見的傳染性軟疣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。