入秋首波東北季風明報到 周五水氣最多 未來一周早晚溫差大

入秋首波東北季風明天報到，中央氣象署預報科長劉宇其上午指出，今天受偏北風及輻射冷卻影響，部分地區清晨氣溫較涼；明天東北季風增強，桃園以北及東半部天氣較不穩定，沿海風浪也會轉強，北部及東半部降雨機率增，清晨輻射冷卻影響，部分地區要留意低溫，且日夜溫差大。周五是水氣最多的一天，基隆、北海岸、宜花地區有較大雨勢。

劉宇其指出，目前大陸上空為大陸高壓勢力範圍，台灣東方則為低壓帶，盛行偏北風。今天受大陸乾空氣影響，清晨輻射冷卻明顯，北部部分地區氣溫降至20度以下，其中新竹及新北接近山區17.5度、17.6度，桃園及宜蘭約18度，中部以北及東半部也僅21度。明天新竹以南及空曠地區也會有較低溫，至於桃園以北及宜蘭雲量增多，整體感受也偏涼。

劉宇其表示，目前北部外海已有雲系接近，桃園以北可能有零星短暫雨，花東交界也有零星降雨。今天晚間台灣持續為偏東北風環境，明天蒙古有高壓南下，東北季風增強；周五南方低壓逐漸往西接近菲律賓，東北風最強，水氣最多，迎風面降雨也最明顯；周六環境轉為東風，東半部降雨較明顯。

未來一周降雨趨勢，劉宇其表示，今天桃園以北及花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區、屏東及花東有局部短暫雨。明天受東北季風影響，桃園以北及東半部降雨多，尤其桃園以北及宜蘭雨勢較多，午後山區及南部地區有雷陣雨。

劉宇其指出，周五東北季風最強、水氣最多，桃園以北及東半部降雨更多，基隆、北海岸及宜花有較大雨勢。周六至下周日轉為偏東風，迎風面東半部雨勢較大，受南方雲系影響，南部也有短暫雨。

溫度方面，劉宇其表示，今晚至明天清晨新竹以南及東半部受輻射冷卻效應加乘，溫度偏低，後續受東北季風影響，各地清晨偏涼，但白天高溫仍有30度上下，日夜溫差較大。

今天最低溫出現在新竹關西，只有17.5度。圖／中央氣象署提供

最近天氣提醒。圖／中央氣象署提供

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供