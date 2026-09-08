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瘦瘦針頭亂丟最高罰10萬元 環部：妥善回收避免感染風險
瘦瘦針盛行引發廢棄針頭處理疑慮。環境部提醒，居家針頭具傳染風險，應以耐穿刺容器貯存送回醫院、藥局或指定場所回收；違規亂丟最高可處新台幣10萬元罰鍰。
根據衛生福利部食品藥物管理署官方資料，用於體重控制的腸泌素GLP-1受體促效劑藥品許可證，目前共有29張，包括猛健樂、週纖達、善纖達等各劑量針劑及注射筆等產品，也就是俗稱的「瘦瘦針」。
瘦瘦針除了醫療院所可以施打外，也提供針劑讓民眾帶回家自行施打。近期在網路上卻發現仍有民眾不知使用過後針頭的處理方式。
環境部提醒，諸如瘦瘦針或糖尿病友所使用的居家護理針頭，應以不易穿刺的容器，如牛奶瓶或醫療院所提供的容器貯存，並清楚標示，不可將廢棄針頭混入一般家戶垃圾或資源回收物，更不能直接丟棄於路邊垃圾桶。
環境部環境管理署代理署長林健三告訴中央社記者，廢棄針頭與醫療院所使用注射針具同樣具有感染性，遭使用過的針頭扎傷可能感染到B型、C型肝炎等，為維護清潔隊員安全與環境風險，國內大型醫院所大多提供逆向回收機制。
舉例而言，台北市政府衛生局與北市藥師公會建置居家廢棄藥品針具檢收專區，已有48間醫院與337間藥局加入。
林健三指出，目前各縣市對於民眾居家使用護理針頭的相關規定，以民眾自行以送回原購買機構回收或交由醫院或特定地點回收為主，民眾購買或領用注射針劑時，應主動詢問醫療院所有無回收服務，優先將廢棄針頭送回原購買機構回收。
林健三說，居家護理針頭也屬於一般廢棄物，若任意棄置可能遭罰。根據立法院今年6月三讀通過「廢棄物清理法」修正案，未依規定清除一般廢棄物，可處1200元以上、10萬元以下罰鍰。
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