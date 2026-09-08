快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

路過台北花1百獨得頭獎！9.1億男反應淡定 「幸運面相」曝光

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針頭亂丟最高罰10萬元 環部：妥善回收避免感染風險

中央社／ 台北8日電
瘦瘦針應由醫師評估適應症及劑量，切勿透過網路購買或自行加量；示意圖。（本報系資料照片） 陳雨鑫
瘦瘦針應由醫師評估適應症及劑量，切勿透過網路購買或自行加量；示意圖。（本報系資料照片） 陳雨鑫

瘦瘦針盛行引發廢棄針頭處理疑慮。環境部提醒，居家針頭具傳染風險，應以耐穿刺容器貯存送回醫院、藥局或指定場所回收；違規亂丟最高可處新台幣10萬元罰鍰。

根據衛生福利部食品藥物管理署官方資料，用於體重控制的腸泌素GLP-1受體促效劑藥品許可證，目前共有29張，包括猛健樂、週纖達、善纖達等各劑量針劑及注射筆等產品，也就是俗稱的「瘦瘦針」。

瘦瘦針除了醫療院所可以施打外，也提供針劑讓民眾帶回家自行施打。近期在網路上卻發現仍有民眾不知使用過後針頭的處理方式。

環境部提醒，諸如瘦瘦針或糖尿病友所使用的居家護理針頭，應以不易穿刺的容器，如牛奶瓶或醫療院所提供的容器貯存，並清楚標示，不可將廢棄針頭混入一般家戶垃圾或資源回收物，更不能直接丟棄於路邊垃圾桶

環境部環境管理署代理署長林健三告訴中央社記者，廢棄針頭與醫療院所使用注射針具同樣具有感染性，遭使用過的針頭扎傷可能感染到B型、C型肝炎等，為維護清潔隊員安全與環境風險，國內大型醫院所大多提供逆向回收機制。

舉例而言，台北市政府衛生局與北市藥師公會建置居家廢棄藥品針具檢收專區，已有48間醫院與337間藥局加入。

林健三指出，目前各縣市對於民眾居家使用護理針頭的相關規定，以民眾自行以送回原購買機構回收或交由醫院或特定地點回收為主，民眾購買或領用注射針劑時，應主動詢問醫療院所有無回收服務，優先將廢棄針頭送回原購買機構回收。

林健三說，居家護理針頭也屬於一般廢棄物，若任意棄置可能遭罰。根據立法院今年6月三讀通過「廢棄物清理法」修正案，未依規定清除一般廢棄物，可處1200元以上、10萬元以下罰鍰。

瘦瘦針 垃圾桶 垃圾 環境部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菸害防制法新制將上路 竹市9月8日起4大據點設「電子煙回收桶」

除蟲菊精對貓具神經毒性 環部強制產品加註警語

雨後防疫動起來 環境部籲落實「巡、倒、清、刷」阻斷登革熱

急診塞爆「改戴N95口罩」？感染科權威：多種病毒並存、隔離採多層防線

相關新聞

流感新冠雙雙來襲 長者10月起接種公費疫苗「左流右新」提升防護

近日流感與新冠疫情來勢洶洶，疾管署預測流感將在本周進入流行期，新冠仍處在高原期。醫師呼籲，今年10月1日起開始施打公費疫苗，長者可以「左流右新」，獲得雙重防護，且有20萬劑公費加強型流感疫苗提供長照機構長者施打，提升長者免疫力。

不想獨自擔責 泰山向中聯、福壽、福懋、南僑提告求償10億元

台灣先前爆出中聯油品致癌物檢驗超標事件，重創台灣油品市場，泰山今大動作向台北地方法院遞狀，要跟中聯、福壽、福懋油及南僑等4家公司求償10億元。泰山強調不迴避自身應負責任，但供應鏈其他環節若有資訊揭露、風險通報及處置責任，也不應全由泰山及股東承擔。

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

中年男子中9.1億元頭獎 淡定反應「這樣很好」

大樂透第74期頭獎9.1億元一注獨得，台彩總經理謝志宏說，中獎人是一名中年男子、長相福泰， 中獎後十分淡定，開獎後兩個星期後才前來兌獎。中獎人平時有做善事的習慣，他中獎後也決定捐贈2500萬元給中信慈善基金會。

小孩胸口長一堆「小珍珠」！家長急衝醫院 醫提醒：不能擠、會傳染

屏東吳仁欽皮膚科診所院長吳仁欽在臉書發文，門診常有家長緊張抱著孩子求助：「醫生！我家小孩胸口長痣，而且愈長愈多！」但仔細一看，其實是常見的傳染性軟疣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。