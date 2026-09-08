國慶連假訂票8萬3444張 台鐵：各時段仍有餘位

台鐵公司於8日零時起，開放2026年國慶日連續假期（10月8日至10月12日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成5萬436筆、8萬3,444張訂票，各時段仍有餘位，敬請多加利用。

旅客完成訂票後，敬請於二日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取之車票，將於9月10日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

另10月8日、9日及11日加開之實名制列車，將於9月9日（星期三）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。