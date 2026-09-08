聽新聞
0:00 / 0:00
國慶連假訂票8萬3444張 台鐵：各時段仍有餘位
台鐵公司於8日零時起，開放2026年國慶日連續假期（10月8日至10月12日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成5萬436筆、8萬3,444張訂票，各時段仍有餘位，敬請多加利用。
旅客完成訂票後，敬請於二日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。
逾期未取之車票，將於9月10日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
另10月8日、9日及11日加開之實名制列車，將於9月9日（星期三）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。