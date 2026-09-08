快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

路過台北花1百獨得頭獎！9.1億男反應淡定 「幸運面相」曝光

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶連假訂票8萬3444張 台鐵：各時段仍有餘位

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台鐵自強號列車示意圖。聯合報系資料照
台鐵自強號列車示意圖。聯合報系資料照

台鐵公司於8日零時起，開放2026年國慶日連續假期（10月8日至10月12日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午9時止，總計完成5萬436筆、8萬3,444張訂票，各時段仍有餘位，敬請多加利用。

旅客完成訂票後，敬請於二日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取之車票，將於9月10日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

另10月8日、9日及11日加開之實名制列車，將於9月9日（星期三）0時起開放訂票。凡設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。

台鐵 國慶 連假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵國慶疏運加開88班次 9月10日凌晨起可購票

雙十連假5天疏運高鐵加開88班次 周四凌晨開搶

台鐵準點率逾97％...消基會批「與民眾感受不符」 6訴求要求公開數據

台鐵準點率與賠償 消基會籲建立旅客為中心制度

相關新聞

流感新冠雙雙來襲 長者10月起接種公費疫苗「左流右新」提升防護

近日流感與新冠疫情來勢洶洶，疾管署預測流感將在本周進入流行期，新冠仍處在高原期。醫師呼籲，今年10月1日起開始施打公費疫苗，長者可以「左流右新」，獲得雙重防護，且有20萬劑公費加強型流感疫苗提供長照機構長者施打，提升長者免疫力。

不想獨自擔責 泰山向中聯、福壽、福懋、南僑提告求償10億元

台灣先前爆出中聯油品致癌物檢驗超標事件，重創台灣油品市場，泰山今大動作向台北地方法院遞狀，要跟中聯、福壽、福懋油及南僑等4家公司求償10億元。泰山強調不迴避自身應負責任，但供應鏈其他環節若有資訊揭露、風險通報及處置責任，也不應全由泰山及股東承擔。

老婆嫌他肚子大…「脂肪啦」50歲男不以為意 醫一照超音波：大腸癌轉移了

男性隨著年紀增長，腹部變得圓滾滾，不少人第一時間都以為只是吃多、少運動造成的脂肪堆積。醫師提醒，若腹圍在一段時間內明顯增加，即使沒有疼痛或其他不適，也不能完全排除疾病可能，必要時應透過影像檢查釐清原因。

東北季風明起增強 粉專：早晚涼、中午高溫30度以上

入秋首波東北季風明天報到，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估天氣上風大一點、早晚涼一點，但中午仍有30度以上，不能把這波「東北季風增強」直接等同於「全天明顯降溫」來看待。

中年男子中9.1億元頭獎 淡定反應「這樣很好」

大樂透第74期頭獎9.1億元一注獨得，台彩總經理謝志宏說，中獎人是一名中年男子、長相福泰， 中獎後十分淡定，開獎後兩個星期後才前來兌獎。中獎人平時有做善事的習慣，他中獎後也決定捐贈2500萬元給中信慈善基金會。

小孩胸口長一堆「小珍珠」！家長急衝醫院 醫提醒：不能擠、會傳染

屏東吳仁欽皮膚科診所院長吳仁欽在臉書發文，門診常有家長緊張抱著孩子求助：「醫生！我家小孩胸口長痣，而且愈長愈多！」但仔細一看，其實是常見的傳染性軟疣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。