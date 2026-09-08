影／健保署邀APEC各國專家 探討運用AI強化健康照護韌性

健保署今天在台南安平舉辦「APEC運用AI強化健康照護韌性與包容性研討會」，聚焦AI健康照護治理等議題，探討全民健保如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，促進國人健康與健保永續。

會議有美、日、韓、印尼、新加坡、馬來西亞、紐西蘭、泰國及越南等9個APEC經濟體代表與會，並邀請約翰霍普金斯大學醫學院Eric C.Strain教授、日本厚生勞動省研究與發展政策處 Masahiro Hashimoto 副處長、馬來西亞衛生部 Nor Fariza Ngah 副衛生總監、紐西蘭健康局 Robyn Whittaker臨床主任、新加坡國立大學 Andrew Epaphroditus Tay 首席福祉長、亞洲電子健康資訊網絡（AeHIIN）Boonchai Kijsanayotin 主席等國際專家演講。

廣達電腦技術長張嘉淵、台灣微軟副總經理劉致宏、Google 亞太副總李殷豪等分享產業推動AI創新應用，上百國內外醫療、科技業代表與會。

健保署長陳亮妤開幕致詞揭示，全球面臨人口高齡化、慢性疾病盛行，醫療服務需求增加等挑戰，醫療人力與資源有限，如何維持醫療品質並提升服務效率，已成各國衛生體系重要課題。

她說，AI科技導入可協助臨床診斷、支持個人化治療決策及優化醫療行政流程，不僅有助於減輕醫療人員負擔，也可完善以病人為中心照護服務。

會場展現我國全民健保數位轉型成果，包括2004年全面實施健保IC卡、2013年建置雲端藥歷並逐步發展為健保醫療資訊雲端查詢系統、2014年推出健康存摺、2019年試辦並自2022年擴大應用虛擬健保卡，及2024年推動大家醫計畫與數位平台、2025年8月起擴大遠距醫療科別等，逐步建構更完善且以民眾為中心的數位健康生態系。

健保署表示，將持續深化數位轉型，強化數位健康基礎建設，整合健保申報、臨床診療、檢驗、影像及民眾自主上傳等健康資料，協助民眾更即時掌握自身健康狀況，發展AI輔助工具，提升自主健康管理能力，並強化照護連續性與可近性。

健保署表示，將持續善用健保大數據與數位科技優勢，強化三高等慢性病患者之健康管理與整合性照護，推動精準預防及早期介入，達成「健康台灣」願景。

健保署說，透過APEC場域與各經濟體分享全民健保制度、智慧醫療及數位治理經驗，提升台灣之國際能見度。健保署將持續與國際夥伴攜手合作，共同推動亞太地區健康照護體系創新與永續發展。

健保署邀APEC各國專家探討運用AI強化健康照護韌性與實踐健康平權。記者周宗禎／攝影

健保署邀APEC各國專家探討運用AI強化健康照護韌性與實踐健康平權。記者周宗禎／攝影

健保署邀APEC各國專家探討運用AI強化健康照護韌性與實踐健康平權。記者周宗禎／攝影