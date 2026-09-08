高鐵國慶疏運加開88班次 9月10日凌晨起可購票

迎接雙十國慶，台灣高鐵公司為加強服務旅客返鄉或出遊的需求，自10/8（四）至10/12（一）規劃為期5天的國慶疏運，期間加開88班次列車（南下37班、北上51班），總計5天提供913班次的旅運服務。

疏運期間各車次列車自9/10（四）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司敬請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車。疏運期間各車次均配置2至9節不等之自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客到站後，可先透過站內「旅客資訊顯示系統」查詢各車次自由座配置資訊。高鐵各站也將於疏運期間加派人力，引導旅客順利乘車。

台灣高鐵疏運期間持續與LINE TODAY合作，提供「自由座等候時間」預估燈號公共服務。

提醒準備利用自由座返鄉過節或出遊的旅客，只要預先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或LINE TODAY「生活頻道」，都可立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。

台灣高鐵公司特別提醒旅客，10/11（日）北上之1336、1698及1296車次，上述3車次僅提供11-12車作為自由座車廂，且抵達端點站（南港站）之時間，將超過凌晨零時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請旅客留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵公司於疏運期間，也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，以加強服務旅客，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

搭乘自由座的旅客，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省寶貴時間。

台灣高鐵公司於疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解台灣高鐵各項優惠。