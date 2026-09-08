國旅補助今最一天登錄 明早11時公布生日券中獎名單

為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，經費有限、先住先贏；另還有「生日券」優惠，每月份抽出1000名壽星，可獲得1200元住宿金。今天下午5點前為最後登錄截止期限，明天上午11時開放查詢生日券抽籤結果，9月10日起開放使用。

國旅補助9月1日起陸續啟動，每人最高可獲3200至3700元住宿折抵。預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。其中，「平日住宿」與「生日券」自8月20日上午11時起，依身分證字號末碼分流至「國旅補助申請系統」（https://taiwantravel.tad.gov.tw/web_page/index.jsp）線上登錄。

身分證字號末碼分流辦理時間為8月20日（周四）開放身分證末碼0、1登錄；8月21日（周五）身分證末碼2、3登錄；8月22日（周六）身分證末碼4、5登錄；8月23日（周日）身分證末碼6、7登錄；8月24日（周一）身分證末碼8、9登錄；8月25日（周二）起全面開放登錄。

觀光署指出，平日（周日至周四，不含國定假日及其連續假期）國旅住宿優惠實施期間，從今年9月1日至11月30日，只要入住有參加活動的合法旅宿，每人最多得折抵2晚住宿。

一般地區第1晚最多折抵800元、第2晚1200元；離島地區第1晚1000元、第2晚1500元（2晚可入住不同地區或不同的旅宿，但入住日期須連續，未於第2晚連續住宿使用者，視為自願放棄第2晚折抵金額），獎助活動至今年11月30日止，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告截止日期。

民眾完成個人資料登錄僅為建檔，非保證可獲得折抵，旅客仍須於實際入住時出示身分證或健保卡（擇一），供旅宿業者核對為本人入住後，始得依規定適用住宿獎助折抵。

生日券則登錄至9月8日下午5時止，觀光署將於9月9日上午11時起開放民眾查詢是否中獎，每個月份均抽出1000名壽星，獲得1200元住宿金，中獎旅客可於今年9月10日至12月31日平日入住。「生日券」及「平日住宿」可合併使用。

觀光署舉例，若房價為1500元，同時使用平日住宿補助及生日住宿金，最多只能折抵1500元（即房價全免），不會因補助合計超過房價就退差額；若房價為700元，使用第1晚平日住宿補助，也只能折抵700元（即房價全免），非折抵最高上限的800元。

每房每晚各獎助活動限用1次。若2名旅客同住一房，即使2人都有平日住宿資格，且都是生日券中獎者，每房每晚仍只能折抵1次平日住宿補助及1張生日券，使用補助的旅客不限同1人，但2位均須實際入住。

更多相關細節可看「整理包／2026平日國旅補助申請方式、使用規則一次看 16大QA一次解惑」（https://udn.com/news/story/7266/9703382）。

國旅補助今天下午5點前為最後登錄截止期限，明天上午11時開放查詢生日券抽籤結果，9月10日起開放使用。圖／觀光署提供