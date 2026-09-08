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公務員每天數菸蒂？北市「無菸城市」爆爭議 衛生局急澄清

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
北市議會民政委員會昨赴中正區考察吸菸區設置。記聯合報系資料照
北市議會民政委員會昨赴中正區考察吸菸區設置。記聯合報系資料照

台北市長蔣萬安年初喊出「無菸城市」，推動迄今近8個月。議會民政委員會昨考察中正區吸菸區設置，綠營質疑，推動配套、維管人力不夠，成效評估則由民政局回報衛生局每天的菸蒂，挨批「要公務員人力每天來數菸蒂數，荒不荒謬？」衛生局回應，無須逐根清點，以菸蒂與菸灰總重即可估算吸菸區使用人次。

衛生局表示，透過吸菸者與非吸菸者分流，吸菸至指定吸菸區，不只是讓市民朋友免於二手菸害，更讓本來散落在街道各角落縫隙的菸蒂集中，減輕基層清潔隊員反覆彎腰撿菸蒂的沈重負擔，且各吸菸區均有明確的維護管理單位，達成有效分工，所謂「累死基層」一說不是事實。

衛生局說，市府以菸蒂與菸灰總重即可估算吸菸區使用人次，無須逐根清點，負壓式吸菸區也設有人流計數器，以掌握實際使用情形。

對於心中山商圈禁菸範圍，衛生局指出，該商圈為住商混合區畫設為禁菸範圍，民眾住家內為私領域範圍，而本局公告的禁菸區是公眾使用範圍，會持續鼓勵居住於禁菸區民眾至指定吸菸區吸菸。

衛生局提到，無菸城市推動至今，西門商圈勸導件數已逐月下降，顯示推動政策已經達成一定成效與改善，且根據研考會調查，有高達96%民眾支持擴大無菸城市政策，市府將持續透過吸菸區設置，落實吸菸者與非吸菸者分流，打造更友善、舒適的公共環境，也盼各界及議員共同支持。

衛生局 菸蒂 公務員

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