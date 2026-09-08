阿茲海默症進入疾病修飾療法時代 醫：精準診斷助患者受惠

阿茲海默症的診療模式正在改變，中山醫學大學附設醫院神經科主任辛裕隆今天說，過去治療多以改善症狀、維持生活功能為主，如今阿茲海默症正式進入「疾病修飾治療」時代。

辛裕隆透過新聞稿說明，過去面對記憶力退化患者，治療多以改善症狀、維持生活功能為主；隨著可直接針對腦中類澱粉蛋白病理的疾病修飾治療藥物在台灣上市，阿茲海默症正式進入「疾病修飾治療」時代。

辛裕隆表示，經過1年多的臨床使用與追蹤，中山附醫逐步累積實際治療經驗，從過去以症狀為主的診療模式，進一步朝向以生物病理為核心的精準診斷與早期治療發展。

不過，辛裕隆說，疾病修飾治療並非適用於所有失智症患者，而是針對輕度認知障礙或初期阿茲海默症患者，且必須經檢查確認腦中具有類澱粉蛋白病理。患者在接受治療前，需進行完整的認知功能評估、腦部核磁共振，以及類澱粉蛋白正子攝影或腦脊髓液生物標記等評估，以確認是否符合治療條件；治療過程中也必須持續追蹤，監測可能出現的類澱粉蛋白相關影像異常，其中特別是出血的情形。

中山附醫目前已累積超過1年的實際治療與追蹤經驗，辛裕隆表示，部分持續接受治療的患者，經追蹤類澱粉蛋白PET可觀察到原本堆積於腦部的類澱粉蛋白明顯減少，顯示藥物能作用於阿茲海默症重要的核心病理。臨床追蹤過程中，部分輕度認知障礙或初期阿茲海默症患者的認知功能與日常生活表現亦有所改善，患者家屬也觀察到病人較過去更願意主動參與日常活動。

除了治療方式外，辛裕隆指出，阿茲海默症的診斷也迎來重要突破-「血液生物標記」。台灣已核准血液磷酸化濤蛋白181（p-tau181）相關檢測，未來可透過抽血方式，協助醫師評估具有認知症狀患者是否可能存在阿茲海默症相關病理，作為後續專科轉診及進一步檢查的重要依據。