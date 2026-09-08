不想獨自擔責 泰山向中聯、福壽、福懋、南僑提告求償10億元

台灣先前爆出中聯油品致癌物檢驗超標事件，重創台灣油品市場，泰山今大動作向台北地方法院遞狀，要跟中聯、福壽、福懋油及南僑等4家公司求償10億元。泰山強調不迴避自身應負責任，但供應鏈其他環節若有資訊揭露、風險通報及處置責任，也不應全由泰山及股東承擔。

泰山行銷副總鈕安澤表示，泰山提告求償的兩大理由是，一、南僑自5月13日起三度驗出油品異常，都未依規定向主管機關通報，當時泰山卻持有SGS合格報告；若資訊即時揭露，風險控管可提前啟動；二、油品供應鏈陸續出現多重異常訊號，各公司掌握資訊與處置責任應分別釐清。

泰山委任律師陳政熙指出，透過檢方起訴書揭露內容，比對南僑公開聲明及相關事證，發現各公司取得異常資訊的時間、掌握程度及後續處置有明顯落。第一個關鍵在於「異常資訊何時出現、是否及時傳遞」，南僑公開聲明於5月13日檢測福壽油罐車留存採樣油品，驗出苯駢芘4.6μg/kg超標，5月22日複測仍超標，之後委託SGS檢驗，並於6月4日取得8.0μg/kg超標結果。

鈕安澤表示，相較之下，泰山與南僑同時接收中聯大豆沙拉油，4月10日即將自家成品送交SGS檢驗，4月21日取得合格報告，泰山據此判斷產品符合標準。若5月首次出現異常檢驗結果的相關資訊能即時揭露及通報，中聯及股東公司即可提早展開溯源、交叉複驗及風險控管，泰山也有機會重新檢視產品及原料來源。

第二個關鍵是供應鏈不同環節陸續出現風險訊號。泰山指出，依起訴書呈現的時間序，除南僑檢驗異常，5月間亦陸續出現台糖原料脫膠油檢驗異常拒收，福懋向中聯提出苯駢芘超標檢驗要求等情事。換言之，在泰山品保人員6月15日參與中聯品保聯席會議前，供應鏈已有多項異常訊號，中聯及福壽、福懋、南僑等公司各自應負多少損害責任，應由司法認定。

鈕安澤強調，先前泰山與福壽、福懋公開道歉，是基於身為中聯股東及董事，面對食安疑慮，沒理由等到責任完全釐清才向消費者說明；當時仍期待三大股東共同改革中聯、重建食安及公司治理制度。但隨著相關事證陸續揭露，泰山認為原本共同改革的信賴基礎已受到影響。「泰山該負的責任，不會迴避；但當共同改革已失去信賴的前提，該追究的責任，泰山也不再沉默」。