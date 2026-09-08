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台北9月這麼冷？他驚訝涼到僅22度 網翻33年前紀錄：這才正常

聯合新聞網／ 綜合報導
秋意漸濃，最近不下雨時白天仍炎熱，但早晚要帶外套。 聯合報系資料照
秋意漸濃，最近不下雨時白天仍炎熱，但早晚要帶外套。 聯合報系資料照

24節氣「白露」到來，天氣也逐漸轉涼。一名網友分享，台北近期早上竟然出現22度的低溫，讓他忍不住驚呼「9月怎麼這麼冷？」，感覺已經是秋冬氣溫了。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「往年台北的九月有這麼冷嗎？」為題，指出台北近期的天氣，已經不像7、8月時那麼悶熱，但更神奇的是發現台北一早的氣溫，竟然只有22度，讓他忍不住疑惑「9月欸！22度」，已經是秋冬氣溫了。

貼文一出後，不少網友都表示「這幾天滿涼的超爽，根本回到十幾年前的天氣」、「懷念以前9月就入秋涼涼的」、「以前9月就陸續穿外套了」、「其實以農曆年來看的話，早就秋天了」、「我自己是覺得一直在下雨的關係影響很大，但正常9月本來就應該轉涼了」、「因為下雨很多天，雨停了就會恢復炎熱」。

此外，也有網友回應「其實是正常的喔，只是現在全球暖化，讓大家有冷得早的錯覺，33年前同天，台北是21-31度」、「我覺得是因為近幾年來越來越熱，稍微降溫一些就覺得涼了吧」、「不知道跟最近這幾十年來的最強聖嬰有沒有關係」。

事實上，秋意漸濃，現在早晚都會微涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（8）日指出，今晨晴空輻射，截至上午4時42分各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)17.5度，新北(石碇區)17.8度，桃園(大溪區)18.4度，各地區平地最低氣溫約在18至22度。

吳德榮說，今日至周四大低壓環流東移、減弱；受其西側東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；今日各地晴時多雲，部分山區午後有局部降雨的機率。周三、周四迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸偶有零星飄雨的機率、部分山區午後亦有局部降雨的機率。

氣溫 白露 低溫 台北 聖嬰現象

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