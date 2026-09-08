台彩宣布中秋加碼4億元 大樂透祭出雙重加碼獎項

中秋加碼好事來！台灣彩券公司今天宣布中秋加碼活動內容，加碼總獎金達4億元。其中「大樂透」延續百萬加碼獎之外再推出全新獎項，自9月15日起連續12期，每期加開「70組100萬元」和新獎項「6000個5千元」，大幅提升中獎機會。民眾不妨趁中秋團圓時刻，加碼期間買彩券，好事連連中大獎。

台彩總經理謝志宏表示，廣受民眾喜愛的「大樂透」今年中秋不只延續百萬加碼獎，更推出全新「6000個5千元」加碼獎項，讓中獎機會再提高。自9月15日起至10月23日共12期，每期加開一組8個號碼的促銷獎號（01~49號），只要對中促銷獎號中的任6個號碼，即對中100萬元獎項，若同一組6個號碼有兩注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金依中獎注數均分，100萬元獎項共有70組。

若對中該組促銷獎號任5個號碼，即對中5千元獎項；本次中秋加碼5千元獎項多達6000個，且為固定獎金、無須與其他中獎注數均分，而5千元獎金也符合彩券中獎免稅門檻，讓更多民眾輕鬆享受中獎帶來的日常小確幸。

至於「BINGO BINGO賓果賓果」從9月25日起至10月11日連續17天推出「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」3種玩法獎金加碼，「超級獎號」單注獎金提高至1500元，「猜大小」及「猜單雙」單注獎金提高至175元；超人氣的「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，也將於10月8日、10月9日快閃加碼2天。周一至周六天天都能玩的「39樂合彩」，「二合」玩法也自10月12日起連續12期，單注獎金從1125元提高至1500元。

台彩表示，每張彩券都能為台灣帶來更多好事，民眾不妨把握中秋加碼買彩券挺公益，也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。