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美國冷凍牛舌檢出「住肉孢子蟲」 越南調味醬含蘇丹色素 遭邊境攔截

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
樹森開發股份有限公司報驗共2批冷凍牛舌檢出寄生蟲「住肉孢子蟲」。圖／食藥署提供
樹森開發股份有限公司報驗共2批冷凍牛舌檢出寄生蟲「住肉孢子蟲」。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定品項共10項，其中2批為樹森開發股份有限公司報驗的美國冷凍牛舌，因檢出寄生蟲被要求退運或銷毀，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，因應此次違規，在邊境針對該公司調升抽驗比率至100%，而美國冷凍牛舌則已多年採取監視查驗，100%抽驗合格才放行。

樹森開發股份有限公司是國內最大肉品進口商之一，早期曾涉使用頂新劣質牛油，也曾發生牛肉檢出瘦肉精等爭議，此次報驗共2批冷凍牛舌檢出寄生蟲「住肉孢子蟲」。劉芳銘指出，依「一般食品衛生標準」，一般食品不得含有寄生蟲，這2批共456公斤美國的冷凍牛舌必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，食藥署針對樹森開發股份有限公司在邊境調整為逐批查驗，抽驗比率為100%，且已從98年11月2日起，在邊境針對美國的冷凍牛舌採監視查驗，抽驗比例為100%。

一批由業者「台灣生活良好國際股份有限公司」報驗的中國大陸烘焙紙，因醋酸溶出試驗蒸發殘渣值檢出72ppm，高於「食品器具容器包裝衛生標準」的30ppm，共837公斤依規定需退運或銷毀。劉芳銘指出，已針對該公司在邊境調整為逐批查驗。

據食藥署統計，今年2月28日至8月31日，在這半年間，大陸紙製杯盤等產品共報驗197批，檢出8批違規，均為蒸發殘渣不合格。劉芳銘指出，食藥署已從6月16日起至115年10月7日止，在邊境針對中國的其他紙或紙板製的盤碟杯及其類似品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，由輸入業者「鼎勛國際有限公司」報驗的越南調味醬，檢出蘇丹色素一號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，劉芳銘說，這批共640公斤越南的調味醬在邊境必須銷毀，不得退運；統計今年2月28日至115年8月31日止，受理越南的其他調味醬，報驗1034批，檢驗不合格1批，不合格率0.1%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

劉芳銘表示，食藥署已從今年9月2日起至116年9月1日止，針對越南的其他調味醬在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

由輸入業者「鼎勛國際有限公司」報驗的一批越南調味醬，檢出蘇丹色素一號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質。圖／食藥署提供
由輸入業者「鼎勛國際有限公司」報驗的一批越南調味醬，檢出蘇丹色素一號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質。圖／食藥署提供

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