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抗生素抗藥性成全球公衛威脅 台灣啟動4天國家級國際評核

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
管署表示，今起至11日，辦理為期4天的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫外部評核」。圖／疾管署提供
管署表示，今起至11日，辦理為期4天的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫外部評核」。圖／疾管署提供

為因應全球抗生素抗藥性嚴峻威脅，落實防疫一體One Health國家政策，衛福部疾管署表示，今起至11日，辦理為期4天的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫外部評核」。

疾管署表示，本次評核主要落實行政院第3961次院會決議，導入國際評核工具，全面盤點我國行政體系核心能力，並響應聯合國2024抗生素抗藥性高階會議倡議，強化抗生素抗藥性防治跨部門治理效能，展現對於全球衛生安全與抗藥性治理的堅定承諾、責任落實與具體行動。

疾管署說明，為呼應第79屆世界衛生大會WHA最新通過「2026–2036 抗藥性全球行動計畫」及四方聯盟倡議，衛福部、農業部及環境部在國家的財務支援及政策支持下，跨域合作共同推動我國「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫2025年–2029年」及「國家防疫一體聯合行動方案2026年–2030年」。

本次評核邀請瑞士Stephan Harbarth教授、日本Motoyuki Sugai教授、義大利Julia Andrea Rogers教授、美國Michael D. Chao副教授及日本Ikuro Kasuga副教授等5位跨領域國際專家來台實地評核，與衛福部、農業部、環境部代表及台大醫院抗生素抗藥性防治中心共同檢視我國抗藥性防治作為，期能藉由國外專家的豐富實務經驗提供專業評析與具體建議，有效協助防治政策與全球技術標準緊密對齊。

疾管署表示，本次評核作業參考國際標準，範疇涵蓋跨部門合作、人類健康、動物健康、食品安全、農業及環境等領域，並針對「認知與教育」、「抗生素使用與抗藥性監測」、「感染預防與控制」、「抗生素管理與合理使用」及「持續性投資、政策與治理」等5大重點面向展開全面檢視。

評核採取文件審查、評核會議、跨部會綜合討論，及醫療機構與動物實驗室實地參訪整體評估模式，以全面瞭解政策規劃、制度運作及第一線執行情形，並客觀評估我國現有的優勢與缺口，提供前瞻性實務建言。期盼藉由本次評核，協助我國抗藥性管理政策精益求精，與全球公衛體系緊密接軌，共同守護國人健康與全球衛生安全。

抗藥性 抗生素 公衛 衛福部

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