國慶連假台鐵已售逾8.3萬張票 各時段還有位

台鐵公司今天開放國慶連假車票預訂，根據台鐵統計，截至上午9時止，總計完成8萬3444張訂票，各時段仍有餘位。

今年國慶連假自10月9日至10月11日有3天連假，台鐵規劃在10月8日至12日疏運期間全線加開各級列車共110列次，自今天凌晨0時起開放全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。

台鐵發布新聞稿指出，截至今天上午9時止，總計完成5萬436筆、8萬3444張訂票，各時段仍有餘位，提醒旅客完成訂票後，請在2日內（含訂票當日）至公司售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

至於逾期未取車票，台鐵表示，將於9月10日上午9時重新釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

此外，有關10月8日、9日及11日加開實名制列車，台鐵指出，將於9月9日凌晨0時起開放訂票，凡設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民，可多加利用。